Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj cu o autospeciala, un echipaj de descarcerare și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit in localitatea Maracineni, la un accident rutier produs intre doua autoturisme, din care au rezultat trei victime. Echipajul de pompieri a acționat pentru extragerea…

- Un numar de 17 persoane au fost implicate intr-un accident rutier petrecut, joi, pe DN 7, la intrarea in localitatea Topleț dinspre Orșova, județul Caraș-Severin, dupa impactul dintre doua microbuze și o mașina. Doua persoane au fost ranite, conform Mediafax.Citește și: Daniel Zamfir lanseaza…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat astazi, la amiaza, in urma unui grav accident petrecut in zona localitații aradene Șiria. O mașina in care se aflau patru persoane, trei barbați și o femeie, a ieșit in decor, iar unul dintre cei implicați a ramas incarcerat in automobil. La fața locului au intervenit,…

- O zi de vineri sangeroasa pe șoselele din județul Arad. Un al treilea accident grav in care a fost implicat o persoana aflata pe bicicleta a avut loc astazi, asta dupa ce in prima parte a zilei un biciclist a fost accidentat mortal, fiind decapitat, iar un altul a fost transportat in stare grava la…

- Un teribil accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DJ792, in zona hanului Moara cu noroc din apropiere de Ineu, in județul Arad. Un biciclist a fost lovit de o mașina, care mai apoi a plonjat in șanțul de la marginea drumului. La fața locului s-a deplasat echipajul de descarcerare…

- Un teribil accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DJ792, in zona hanului Moara cu noroc din apropiere de Ineu, in județul Arad. Un biciclist a fost lovit de o mașina, care mai apoi a plonjat in șanțul de la marginea drumului. La fața locului s-a deplasat echipajul de descarcerare…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 7, inainte de localitatea Toc. „Accidentul s-a produs intre un autotren, un camion și o autoutilitara. In urma accidentului a rezultat o victima incarcerata, conștienta. La fața locului se deplaseaza un echipaj pentru descarcerare și un echipaj SMURD de la secția…

- Aradul si imprejurimile sale reprezinta o zona in care Sfintele Pasti, cu traditiile sale, continua sa fie respectate potrivit traditiei, iar cei care doresc sa sarbatoreasca Invierea pe aceste meleaguri, o pot face in numeroase locuri cu un anume specific cultural sau gastronomic, datorat in buna parte…