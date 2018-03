Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit dupa ce, in aceasta dimineata, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, o masina a fost lovita de tren, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Braila, lt.col. Stefan Stoian citate de Agerpres.ro. Cele…

- In urma cu putin timp, in municipiul Arad a avut loc un accident rutier. O fetita a fost lovita de un autoturism pe Calea Victoriei din municipiul Arad. Vom reveni cu amanunte. The post Accident pe Calea Victoriei: o fetita a fost lovita de o masina appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate…

- Nicolae Bivolaru, un tânar fotbalist, de doar 19 ani, a murit intr-un cumplit accident petrecut în weekend, în Gorj. Era fundas central la AS Stiinta Godinesti, din Liga a V-a, din Gorj.

- Incidentul s-a produs ieri pe strada Calarasilor din Braila, iar un trecator a postat pe o retea de socializare numarul masinii conduse de un barbat de 68 de ani, caruia i s-a facut rau la volan, cel mai probabil a suferit un infarct, pentru a afla identitatea acestuia.

- Accident tragic de 8 Martie in Capitala. O femeie, de 50 de ani, si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita de o masina. Nenorocirea rutiera a avut loc, aseara, in jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica.

- Nu a observat la timp pietonul pe trecere si l-a lovit cu masina. Aceasta este scuza unui sofer de 82 de ani din Galati care a comis un accident de circulatie, miercuri seara, pe Faleza Inferioara a Dunarii, la Elice. Soferul conducea dinspre Vama catre Trecere Bac, pe Faleza Superioara, cand a lovit…

- ACCIDENT CUMPLIT. Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita. Prietenii l-au avertizat pe Facebook inaintea tragediei>FOTO Dupa impactul cu stalpul mașina a lovit și doi copaci, pentru ca in cele din urma sa se rastoarne. Un tanar de 23 de ani a murit in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat…

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.

- Accident cumplit in localitatea Gheorghe Doja, din județul Ialomița. Un tanar de 21 de ani a murit, dupa ce a intrat cu mașina intr-un stalp de electricitate, pe DC51. Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismul s-a incolacit in jurul stalpului de beton pe care l-a rupt. „Masina s-a incolacit…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in comuna Rafov, sat Moara Domneasca. Potrivit IJP Prahova, o minora a fost lovita de masina in timp ce se afla in traversarea strazii. Din primele informatii se pare ca victima nu se afla pe trecerea pentru pietoni. Copila,…

- O masina in care se aflau doua persoane a fost spulberata, vineri, de un tren, in zona Pascani – Muncel, judetul Iasi, ambii ocupanti ai autoturismului murind pe loc. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava – Bucuresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava ndash; Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti.Potrivit Politiei Romane, trenul IR1752 a lovit un autoturism,…

- Cel putin 36 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut zeci de metri intr-o prapastie, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio, citeaza mediafax.ro.Autocarul avea capacitatea de 45 de locuri si efectua o cursa interprovinciala.

- Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau, informeaza Agerpres.ro Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, nu sunt scurgeri de combustibil. La fata locului au fost directionate doua autospeciale…

- Un accident grav a avut loc noaptea trecuta pe drumul national 7 din localitatea Santuhalm din Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite.

- Accidentul a avut loc in localitatea Mihail Kogalniceanu. Cele doua femei traversau strada printr-un loc nepermis, moment in care au fost lovite de o mașina. Impactul a fost atat de puternic incat bucați din femeia de 65 de ani care a murit au fost impraștiate pe asfalt, scrie reporterntv.ro. …

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- O masina a fost lovita de un tramvai, miercuri seara, in Piata Maria din Timisoara, o tanara de 18 ani aflata in autoturism a ramas incarcerata, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea ei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 1.00, in localitatea Ciumbrud, langa Aiud. Din primele date, o masina a ajuns in afara soselei si a rupt o teava de gaz. Cele doua persoane ranite au fost transportate la spital. La fata locului…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Accident grav la Botosani, cu doi raniti grav. Cele doua persoane se aflau intr-un autoturism Audi, iar la iesirea din localitatea Victoria din comuna Stauceni soferul, un tanar de 21 de ani, Gabriel Loren, din Sulita, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carasabila si a intrat violent…

- Un tânar a decedat sâmbata noaptea, în urma unui accident de circulatie în Tihau, dupa ce soferul masinii în care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, în timp ce era urmarit

- Elicopterul MI-8 a pierdut altitudine si a lovit liniile de inalta tensiune din zona Kremenchuk (Poltava Oblast, Ucraina). ACCIDENT AVIATIC: Coliziune dintre un elicopter si un avion, mai multi morti si raniti La bord se aflau un instructor de zbor si trei studenti, toti pierzandu-si…

- O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea Ciuc, dupa ce un autoturism a derapat si a fost lovit de o alta masina.

- Un bebelus a murit, iar alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din orasul brazilian Rio de Janeiro. Soferul susține ca a suferit o criza de epilepsie, a anunțat ...

- 52 de persoane au murit, dupa ce autobuzul in care se aflau a luat foc, joi, in Kazakhstan, potrivit declaratiilor ministerului de interne al tarii, scrie The Guardian. Autobuzul calatorea pe o...

- Un barbat de 30 de ani a murit intr-un grav accident produs pe strada Petricani din Capitala. Mașina in care se afla s-a ciocnit cu un camion la volanul caruia se afla un ucrainean. Barbatul a refuzat sa discute cu echipa noastra de filmare.

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- Cinci persoane. dintre care au decedat, dupa ce ar fi fost victimele unui accident rutier. Tragedia a avut loc cu puțin timp în urma pe traseul R2 Chișinau-Bender, în apropiere de localitatea Todirești, Anenii Noi, transmite today.md Potrivit informațiilor preliminare,…

- Doua dintre victimele accidentului care a avut loc duminica pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, au murit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Anemona Doda, purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara a declarat ca doua…

- Doua persoane au murit intr-un accident rutier petrecut pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, de la aproximativ 15 metri inaltime. Este vorba de soferul masinii, un barbat de 35 de ani si de un pasager in varsta de 42 de…

- Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza Romania TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La intoarcere a vrut sa se opreasca din nou la bar, unde-si lasase ceilalti prieteni. Doar ca acestia s-au pornit spre case…

- Costa Concordia a fost o nava de croaziera din clasa Concordia care era operata de Costa Cruises, o filiala a companiei britanico americana Carnival Corporation amp; plc. Conform Wikipedia, la 13 ianuarie 2012 nava s a ciocnit de o stanca in apropierea insulei italiene Giglio din Marea Mediterana. Stanca…

- Un nou accident de circulație grav a avut loc in aceasta seara in Cluj-Napoca, de aceasta data pe Bulevardul Muncii, in zona Emerson. Circulația este complet blocata, dupa ce trei autoturisme au intrat in coliziune, iar unul a ieșit in afara carosabilului.

- Actrita Jessica Falkholt a incetat din viata, azi, pe patul de spital. Familia ei si medicii au decis sa o decupleze de la aparatele care o tineau in viata, dupa ce vedeta a intrat in coma, ca urmare a teribilului accident produs a doua zi dupa Craciun.

- Tragedie, in aceasta dimineata, in Ploiesti. O tanara in varsta de 23 de ani din Cocorastii Mislii a murit intr-un accident rutier produs in jurul orei 8, in zona Hipodromului Ploiesti. Se pare ca tanara a fost acrosata de o masina in timp ce se afla pe trecerea pentru pietoni. Soferul a fost…

- In aceasta dimineața in jurul orei 04,00 pe DN18, in localitatea Borsa a avut loc un accident de circulatie soldat cu ranirea a patru persoane și avarierea unui autoturism. Un conducator auto a pierdut controlul volanului și a intrat in santul de pe marginea drumului, evenimentul nefericit s-a petrecut…

- Accident violent in raionul Edineț. Trei persoane au fost traumate dupa ce mașina cu care se deplasau s-a tamponat intr-un copac. Impactul a avut loc azi dimineața in jurul orei 05:30 in apropiere de localitatea Hlinaia.

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 10, in localitatea Satuc din judetul Buzau.0 fetita in varsta de aproximativ 11 ani a murit pe loc dupa ce masina in care se afla a lovit un panou, a ricosat intr o teava de gaze de pe marginea soselei si apoi s a rasturnat.Potrivit opiniabuzau.ro,…

- Un accident rutier grav s-a petrecut, miercuri seara, pe soseaua Deva Lugoj (DN 68 A), in localitatea Abucea. Un autotren s-a ciocnit frontal cu un autoturism, iar cei doi pasageri ai masinii au fost raniti.„Pentru salvarea ranitilor au intervenit echipajele de descarcerare si prim ajutor…

- O femeie a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Tragedia a avut loc aseara pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit poliției, victima avea 68 de ani și traversa strada neregulamentar. Din cauza leziunilor primite femeia a decedat pe loc.

- O fetita de 6 ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari, judetul Constanta. Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a intrat in stop cardiac imediat dupa impact. ...

- Cinci persoane, intre care un copil, au fost ranite, sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 2 E85, in zona Crucea Comisoaiei din judetul Buzau, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O tanara soferita a produs un cumplit accident, in aceasta dimineata, dupa ce a efectuat o depasire neinspirata apoi a pierdut controlul volanului. Masina sa a derapat pe carosabilul umed, moment in care a fost izbita de un autoturism care venea pe sensul opus. Mama soferitei vinovate a murit si alte…

- Accident feroviar in localitatea clujeana Jucu. Un autoturism a fost lovit de tren, iar o persoana a fost ranita. La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri, poliție și ambulanța. Alarma la 112 a fost data in jurul orei 15:10. In acest moment echipele de intervenție se deplaseaza spre Jucu.…

- Patru persoane, printre care doi copii de 1 și, respectiv, 4 ani, au fost loviți de o mașina la volanul careia se afla un barbat beat crița. Impactul a avut loc aseara la intersectia strazilor Zelinschi și Decebal.

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- In urma cu o ora s-a produs un accident grav la intrarea in comuna Harman din judetul Brașov. Informatiile oferite initial de Adevarul puneau bilantul total al victimelor la șase persoane, patru adulti și doi copii. Dintre victime, doi adulti și un copil au murit, iar o a patra este in stare grava