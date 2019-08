Accident grav. Cinci persoane rănite, dintre care trei minori "La intersectia DJ 581 cu DJ 586 a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a mai multor persoane. Din primele verificari, s-a stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism, o femeie de 37 de ani, din Resita, intr-o curba deosebit de periculoasa, ar fi patruns pe contrasens si ar fi intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism, condus de un barbat. Din accident a rezultat vatamarea corporala a cinci persoane, dintre care trei copii, cu varste cuprinse intre sase si 14 ani", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Caras-Severin, Alina Boeru. Cele cinci persoane au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

