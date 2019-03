Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara a avut loc un accident TERIBIL pe DN 6, la ieșire din localitatea Orșova, judetul Mehedinti. Doi frati de 3 respectiv de 4 ani au ajuns in stare grava la spital, dupa ce tatal lor a pierdut...

- Un accident rutier cumplit a ajut loc miercuri seara. 13 oameni au murit, 4 sunt in coma și alți 30 sunt raniți, dupa ce un autocar s-a rasturnat. Tragedia a avut loc la 20 de kilometri de Skopje, Macedonia.

- Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața și peste 50 de persoane au fost ranite, in acest weekend, intr-un carambol in care au fost implicate peste 100 de vehicule, in China, potrivit CNN. Zece dintre persoanele ranite se afla in stare critica.

- Imagini accident cumplit.Cinci oameni in stare grava dupa ce o soferita a intrat pe contrasens. video si foto Accident grav in urma cu putin timp pe DN1, in județul Prahova. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal iar cinci oameni au fost raniți și au ajuns la spital in urma impactului. Drumul Național…

- Un accident cumplit s-a produs in jurul orei 10:30 pe DN1D, la intrarea in Ciorani dinspre Albesti. Potrivit datelor din apelul 112, au fost implicate 2 autoturisme, iar in urma impactului, un copil in varsta de 5 ani a suferit leziuni grave, fiind posibil sa fie decedat. De asemenea, exista si alte…

- Trei persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier petrecut joi, pe DN 28 Iasi - Targu Frumos, in care au fost implicate trei autovehicule, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, relateaza agerpres.ro.Citește și: S-ar fi AFLAT candidatul PSD-ALDE la…

- Imagini Tragedie de Craciun. Doi tineri de 24 si 25 de ani au murit intr-un accident cumplit. Altul de 16 ani este in stare grava.video+foto Doi tineri de 24 si 25 de ani au murit intr-un accident rutier produs pe DN 52, intre Alexandria si Furculesti, judetul Teleorman. Un adolescent de 16 ani este…

- Doi tineri de 24 si 25 de ani au murit, marti dimineata, intr-un accident rutier produs pe DN 52, intre Alexandria si Furculesti, judetul Teleorman. Un adolescent de 16 ani este in stare grava la spital. Cei trei au intrat cu masina intr-un copac de pe marginea drumului, potrivit news.ro.Potrivit…