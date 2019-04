Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs sambata dimineața in jurul orei 7,30 in localitatea la Bobalna. Din primele informații de la fața locului, ar fi vorba despre o coliziune frontala, in urma careia autovehiculele implicate ar fi parasit șoseaua. O persoana ar fi decedata, iar alta grav ranita. La locul…

- Un accident rutier s-a produs, joi, in jurul orei 15:10, pe DN7, in Sebeș. In urma impactului dintre un autobuz și un autoturism a rezultat o victima. Traficul este ingreunat, se circula alternativ pe un singur sens. Potrivit ISU Alba, garda de intervenție Sebeș intervine cu descarcerarea și o ambulanța…

- Trafic blocat, vineri, in jurul orei 17.10, pe DN 1 la ieșirea din Teiuș spre Aiud, din cauza unui accident rutier in care sunt implicate o autospecializata și 3 autoturisme. Potrivit IPJ Alba, in urma coliziunii, o persoana a fost ranita. Revenim cu amanunte FOTO: arhiva The post Accident rutier la…

- Accident socant, un adolescent a murit, iar o fata de 12 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce soferul masinii in care se aflau a izbit un parapet. Tragedia s-a produs pe un drum din Bihor, in comuna...

- Saban Saulic, un solist cu o cariera de mai bine de cinci decenii, a murit în urma unui accident pe o autostrada din Germania. Cantecele sale l-au consacrat ca unul dintre cei mai vestiti solisti ai genului pop-folk din Serbia.

- Un accident rutier a avut loc joi seara, in jurul orei 22:00, pe raza localitații Rachita, comuna Sasciori. O persoana a fost ranita in urma unui impact intre doua autoturisme. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre…

- Un accident rutier a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe raza localitații clujene Luna de Sus.Din primele informații, in incident au fost implicate trei autoturisme, iar cauza producerii acestuia a fost neacordarea de prioritate.In urma impactului, o persoana a fost ranita ușor, insa aceasta a refuzat…

- Un barbat este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a patruns cu masina pe care o conducea intr-o intersectie din Galati, ignorand un indicator de circulatie, si a acrosat un alt autovehicul care circula regulamentar.