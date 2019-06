Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN 7, șoseaua care leaga Aradul de Deva, in zona localitații Milova. Doua victime au ramas incarcerate intr-un autoturism, in accident fiind implicate și doua autocamioane. La fața locului s-a deplasat autospeciala de descarcerare de…

- Mai multe echipaje de la Ambulanta si SMURD au intervenit astazi pentru descarcerarea si acordarea de ingrijiri medicale victimelor unui accident rutier produs pe DJ 203, intre localitatile brailene Ulmu si Vultureni.

- Un barbat din judetul Buzau a murit, luni seara, dupa ce masina pe care o conducea a derapat pe DN 10, pe o portiune de drum acoperita cu aluviuni, in urma unei viiturii formate in zona. Autoturismul a iesit de pe sosea si s-a izbit de un copac, potrivit news.ro.Citește și: Nu mai sunt bani…

- Doi copii au fost loviti miercuri seara, in localitatea Piatra, de o masina al carei sofer a pierdut controlul volanului si a parasit carosabilul. UPDATE 23:27: Unul dintre cei doi copii loviti miercuri seara, in localitatea Piatra, de o masina al carei sofer a pierdut controlul volanului a murit,…

- Un barbat a decedat in drum spre spital dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in s. Cobusca Noua, Anenii Noi. Potrivit primelor informații, poliția a stabilit ca automobilul de marca Renault Cango la volanul caruia se afla un barbat de 54 ani, ieșind de pe drum adiacent s-a tamponat lateral…

- Barbatul de 73 de ani acroșat de o mașina la Campu Mare a decedat la spital. ” Biciclistul se deplasa in aceeași direcție cu autoturismul și a virat brusc stanga, fara sa se asigure” a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Gorj. Articolul UPDATE: Barbatul lovit de bo mașina la Campu Mare a MURIT! apare…

- Un barbat, de 43 de ani, din comuna Barzava, judetul Arad, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat a fost retinut la sfarsitul saptamanii trecute de politistii gorjeni. Suspectul, la data de 24 august 2018, ar fi sustras suma de ...

- Accident grav joi dimineața, intre Pecica si Nadlac, județul Arad. Un barbat a murit pe loc, dupa ce masina in care se afla a fost spulberata de un TIR. Traficul a fost blocat. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, un accident rutier a avut loc pe DN 7, intre Nadlac si Pecica,…