- Cel putin 14 oameni au murit si 27 au fost raniti sambata seara pe o autostrada din nord-vestul Chinei, intr-un accident in care au fost implicate 31 de autovehicule, relateaza media de stat chineze, preluate de dpa. Accidentul colectiv s-a produs pe un drum expres din provincia Gansu, potrivit agentiei…

- Aproape concomitent cu accidentul de joi seara de la Boița in care au fost implicați doi urși care au lovit doua mașini și un autocar, unul dintre urși pierzandu-și viața, un alt incident s-a petrecut pe A1, in zona orașului Saliște. Read More...

- Cel putin sase persoane au fost ucise si 27 au fost ranite intr-un ciocnire in lant produsa marti dimineata pe autostrada E-75 din Serbia, a relatat postul de televiziune RTS, citand politia sarba, transmite dpa preluata de Agerpres. Zeci de automobile, camioane si autocare au fost implicate…

- Accidentul s-a produs cand un minibus a iesit de pe banda sa si a lovit un autobuz de talie mai mare in apropiere de orasul Tver, potrivit unui responsabil al ministerului regional contactat de AFP.Toate persoanele decedate erau pasageri ai minibusului. Doua persoane au fost spitalizate,…

- Consumul de alcool inainte de urcarea la volan poate duce la evenimente rutiere nedorite, la fel cum s-a intamplat in cazul unui barbat care a scapat mașina de sub control și a intrat intr-un cap de pod. Accidentul s-a petrecut miercuri seara, in jurul orei 23.00, in timp ce Florin G., de 47 de ...

- Un pod inalt de 100 de metri, care face parte din autostrada A10, s-a prabusit marti in orasul Genova, Italia. Autoritatile cauta eventuale masini si pasageri care s-ar fi putut afla pe pod in momentul prabusirii. Autoritatile au informat ca, pentru moment, ar fi cel putin 22 de morti. O portiune a…