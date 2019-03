Stiri pe aceeasi tema

- Surse din preajma familiei Radoi susțin ca Nicușor acuza, in aceste momente, dureri renale mari, totul din cauza loviturilor facute atunci cand s-a aruncat de la etajul patru al locuinței sale din Drobeta Turnu Severin. "Fratele lui Mirel Radoi se afla tot la Terapie Intensiva! Medicii de…

- Circulația a fost data peste cap in aceasta dimineața, pe o artera intens circulata din Timișoara. Doua autoturisme s-au ciocnit pe bulverdul Take Ionescu, in apropiere de Piața Badea Carțan. Din primele informații, șoferul unui autoturism a lovit din spate un taxi marca Dacia Duster. Taximetrul a fost…

- Un taxi cu doi pasageri a fost lovit de tren. O persoana a murit Un taximetru care transporta doi pasageri a fost lovit, vineri, la Orsova, judetul Mehedinti, de un tren marfar care circula pe ruta Timisoara – Drobeta Turnu Severin. Unul dintre pasageri a murit, iar soferul si celalalt pasager au fost…

- Mirel Radoi, antrenorul nationalei U21 de fotbal a Romaniei, a primit, luni, cea mai teribila veste. Dupa o cearta cu soția, fratele sau, Mihai Radoi, s-a aruncat de la etajul 4 al blocului in care locuia, in Drobeta Turnu Severin. Barbatul in varsta de 37 de ani a fost transportat in stare foarte…

- Mihai Radoi, fratele fostului fotbalist Mirel Radoi a fost transferat marti, 12 februarie, la Timisoara, dupa ce in cursul zilei de luni a cazut de la etajul patru al blocului din Drobeta Turnu Severin in care locuieste cu sotia.

- Patru persoane au murit si alte doua au fost ranite, joi dimineata, in urma a doua accidente rutiere produse in judetul Mehedinti, unul pe DN 6 la Orsova, iar al doilea pe centura orasului Drobeta Turnu Severin.