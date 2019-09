Academia de Studii Economice din Bucuresti urca in topul Times Higher Education World University Ranking 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Universitatea Bucuresti, care detine presedintia Consortiului Universitaria, acest consortiu nu colaboreaza cu Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei. "Astfel, universitatile membre ale Consortiului, Universitatea din Bucuresti, Universitatea…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Universitatea Bucuresti, care detine presedintia Consortiului Universitaria, acest consortiu nu colaboreaza cu Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei."Astfel, universitatile membre ale Consortiului, Universitatea din Bucuresti,…

- O emisiune de marci postale intitulata "Simona Halep, Ambasadorul Tenisului Romanesc" a fost pusa in circulatie vineri, 26 iulie, de Romfilatelia, pentru a onora seria performantelor jucatoarei de tenis si in special cucerirea titlului de la Wimbledon 2019. Pe timbrul colitei dantelate a emisiunii…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a vorbit, joi, despre o alta varianta in privinta gratuitatii CFR pentru studenti. Acesta a precizat ca s-ar putea ca doar studentii fara restante sa mai beneficieze de acum incolo de calatorii gratuite cu trenul. "De ce sa nu fie incurajata situatia…

- O banda a sensului catre litoral de pe Autostrada Soarelui este blocata vineri, pana la ora 12:00, din cauza unor lucrari. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pana la orele 12:00 pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta,…

- Compania de ridesharing Bolt, cunoscuta anterior ca Taxify, a introdus optiunea de plata in numerar, in urma solicitarilor primite de la pasageri. Pentru a plati in numerar, pasagerii trebuie sa deschida aplicatia si sa selecteze optiunea "Numerar" din sectiunea "Plati". Dupa cursa, ei pot…

- Consiliul de Administratie al TAROM a numit-o pe Daniela Madalina Mezei in functia de director general al companiei, in locul lui Caravan Maresi, care a preluat interimatul in 3 iunie 2019. Informatia a fost publicata pe site-ul companiei. Mandatul de director general a fost preluat pe 19…

- O cantitate neobisnuit de mare gheata de pe banchiza Groelnandei s-a topit deja la inceputul acestei saptamani, mai devreme decat prevedeau oamenii de stiinta. Pentru momentan, acest fenomen nu reprezinta o problema, in sine. Cu toate astea, el indica faptul ca, in urmatoarele luni, ar putea urma cea…