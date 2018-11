Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea jurnalist se pare ca ar fi fost ucis brutal in Arabia Saudita la doar cateva zile de la asasinarea lui Jamal Khashoggi, acesta ar fi fost omorat pentru folosirea unui cont de Twitter care semnala abuzurile comise impotriva drepturilor omului, relateaza cotidianul britanic The Mirror.Turki…

- Un al doilea jurnalist se pare ca ar fi fost ucis brutal in Arabia Saudita la doar cateva zile de la asasinarea lui Jamal Khashoggi, acesta ar fi fost omorat pentru folosirea unui cont de Twitter care semnala abuzurile comise impotriva drepturilor omului, relateaza cotidianul britanic The Mirror.

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a anulat joi participarea la forumul economic de la Riad, in plin scandal privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP. ''Tocmai m-am intalnit cu presedintele Donald Trump si cu secretarul de stat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri, pe fondul criticilor, ca nu are interese financiare in tari precum Arabia Saudita ori Rusia, denuntand din nou difuzarea de "stiri false". "Vreau sa se consemneze ca eu nu am interese financiare in Arabia Saudita (sau in Rusia). Orice sugestie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni într-o postare pe Twitter ca a vorbit cu regele Salman al Arabiei Saudite, care i-a spus ca 'nu stie' nimic despre soarta jurnalistului saudit disparut Jamal Khashoggi, potrivit AFP.

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni intr-o postare pe Twitter ca a vorbit cu regele Salman al Arabiei Saudite, care i-a spus ca 'nu stie' nimic despre soarta jurnalistului saudit disparut Jamal Khashoggi, potrivit AFP preluata de Agerpres. Donald Trump a anuntat de asemenea ca il…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…