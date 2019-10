Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a devenit teatrul unor proteste violente. Zeci de mii de catalani au ieșit in strada și au incercat sa blocheze aeroportul, dupa ce noua lideri de-ai lor au fost condamnati la inchisoare pentru tentativa de proclamare a independenței Cataloniei in 2017.

- Mai mulți suporteri ai echipei U Craiova 1984 au fost implicați, marți, intr-un incident produs inainte de meci, in centrul orașului. Aceștia au fost filmați in timp ce aruncau petarde pe drum, iar unul dintre ei a spart, cu piciorul, geamul unei mașini aflate in trafic, anunța Mediafax.In…

- Mai multe personaje din lumea interlopa ieseana vor fi judecate pentru diverse infractiuni dupa ce s-au amenintat reciproc si au vrut sa se lupte cu armele. Totul a pornit de la o manea facuta pe loc, la o petrecere, de interpretul Florin Salam.

- Zeci de mii de protestatari prodemocratie au iesit din nou in strada duminica, la peste trei luni de la debutul miscarii de contestare din fosta colonie britanica. Cateva mii de manifestanti echipati cu masti de gaze si casti au ramas in zona institutiilor guvernamentale, la finalul unui protest…

- Cinci tineri au fost retinuti in urma unei actiuni a politistilor si jandarmilor si sunt acuzati de amenintare, distrugere si lovire sau alte violente, a transmis adevarul.ro. Ion Muntean, Nicolae Muntean, Alexandru Radoi, Marius Goman si Bobi Muntean, cu varste intre 19 si 37 de ani, cunoscuti ca membrii…

- Mai mulți tineri naționaliști au aruncat zeci de cocktailuri molotov spre polițiștii care incercau sa dezamorseze luni seara un dispozitiv exploziv plasat in apropierea unor locuințe din orașul Londonderry din Irlanda de Nord, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Denise Rifai mitraliaza USR-PLUS:…

- Rabla pentru electrocasnice. 2 august – termenul limita pentru folosirea voucherelor, altfel acestea se vor anula! AFM a anunțat publicarea listei ce cuprinde persoanele acceptate in cea de-a treia sesiune a Programului național de inlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai…