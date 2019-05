Anuntul mortii lui Remus Opris a fost facut de fostul parlamentar taranist Radu Ghidau. "Remus s-a stins din viața dupa o lunga și grea suferința. Drum lin prietene! Dumnezeu sa il ierte și sa il odihneasca!", a scris acesta, pe Facebook.

Remus Opris suferea o boala grava care s-a instalat acum șase ani, o boala progresiva, care, in urma cu cateva luni, l-a pus definitiv la pat. Dupa o suferința accentuata in ultimele luni, a pierdut astazi lupta cu boala.Acesta a fost un fost deputat roman in legislaturile 1990-1992, 1992-1996 și 1996-2000, ales in județul Prahova pe listele partidului…