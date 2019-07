Stiri pe aceeasi tema

- Primul director de zboruri de la NASA, Chris Kraft, care a avut un rol esential pentru Statele Unite in cursa spatiala, a murit, luni, la varsta de 95 de ani, imediat dupa a 50-a aniversare a primului pas facut de om pe Luna, a anuntat agentia spatiala americana, precizand ca este pierderea unei…

- Prima fotografie in care vede clar chipul astronautului american Neil Armstrong atunci cand pașea pe Luna, in 1969, a fost facuta publica la 50 de ani de la misiunea spațiala „Apollo 11”, scrie The Telegraph. Neil Armstrong a fost primul om care a pașit pe Luna, pe 20 iulie 1960. Astronautul american…

- Trei astronauti, din Statele Unite, Italia si Rusia, urmeaza sa decoleze sambata spre Statia Spatiala Internationala (ISS), o misiune care coincide cu marcarea a 50 de ani de la aselenizarea istorica a misiunii Apollo 11, relateaza AFP. Alexander Skvortsov de la agentia rusa Roskosmos, Andrew Morgan…

- Presedintele american Donald Trump i-a primit vineri la Casa Alba pe cei doi astronauti ai misiunii Apollo 11 inca in viata, Buzz Aldrin si Michael Collins, cu o zi inainte de marcarea a 50 de ani de la prima aselenizare umana, relateaza AFP.”Maine este o zi foarte mare”, a declarat Donald…

- Administratorul agentiei spatiale american a confirmat ca Artemis 1 va fi o misiune fara echipaj in jurul Lunii, planificata pentru 2020. Va urma Artemis 2, o misiune ce va consta intr-un zbor cu echipaj in jurul Lunii si care va avea loc “aproximativ in 2022”. Apoi, misiunea…

- Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a declarat marti intr-un eveniment difuzat pe internet ca i-ar placea ca fiica sa, in varsta de 11 ani, sa se poata vedea in postura unei astronaute care va pleca pe Luna in 2024, precizand ca in anii 1960 tinerii nu aveau acest tip de repere. Presedintele…

- NASA va trimite pentru prima oara o femeie pe Luna in 2024, in cadrul proiectului 'Artemis', in reluarea misiunilor cu echipaj spre satelitul natural al Pamantului, relateaza EFE. Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a declarat marti intr-un eveniment difuzat pe internet ca i-ar placea ca…