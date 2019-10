Stiri pe aceeasi tema

- In Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a noua ediție a Targului de Toamna, in perioada 27-29 septembrie. In cadrul sarbatorii de toamna pe tema dovleacului și porumbului, cei interesați sunt așteptați de catre organizatori zilnic, intre orele 11 și 20, la targul tradițional…

- Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe se implica in ediția a XII-a a concursului „Euroscola”, cu un proiect intitulat „O jumatate de veac cu Romulus Cioflec, scriitor calator in toata Europa”. Concursul național „EUROSCOLA”, ediția a XII-a (2019-2020) a fost lansat de Biroul de Legatura…

- Tineretul Maltez din Sfantu Gheorghe a anunțat demararea unei campanii in folosul copiilor care provin din familii fara posibilitați materiale. „Educația e șansa”- este titlul acestei acțiuni, iar persoanele care doresc sa se implice sunt invitate sa achiziționeze și sa doneze rechizite in cutiile special…

- Liderul Asociatiei Civice pentru Demnitate in Europa (ADEC), Dan Tanasa, a protestat vineri in fata Primariei din Sfantu Gheorghe fata de lipsa de sustinere a autoritatilor locale pentru Scoala de gimnastica ,,Liviu Botos”, care nu dispune de un spatiu de antrenament corespunzator. Dan Tanasa a declarat…

- Seful Directiei Sanitar Veterinare (DSV) Covasna, Siko Barabasi Sandor, a declarat, pentru AGERPRES, ca sarpele gasit vineri pe unul dintre rafturile cu legume/fructe ale unui supermarket din municipiul Sfantu Gheorghe este inofensiv pentru om, fiind posibil ca acesta sa fi fost „importat” odata cu…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe pregatește deschiderea noii stagiuni, o stagiune ce se anunța plina de evenimente: turnee, spectacole și festivaluri. Managerul Teatrului, Anna Maria Popa, a transmis ca se anunța un an și o stagiune de top. In program sunt cuprinse deplasari la numeroase…

- In luna iulie, angajații companiei locale de salubritate Tega S.A. au inceput curațarea albiilor paraurilor din Sfantu Gheorghe. In prezent, angajații Tega lucreaza dimineata de-a lungul paraului Debren, taind vegetația și colectand gunoaiele. Actiunea de curațenie a inceput pe strada Lunca Oltului…

- Tabara interetnica de teatru, organizata de Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe, in parteneriat cu Scoala Populara de Arte si Meserii din municipiu, a inceput ieri, tineri din județ și din țara participand la atelierele susținute de regizorul Fazakas Misi – manager al „Osono” și de catre…