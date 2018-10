Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea de marci postale "Monumente ale cinstirii eroilor neamului" va fi disponibila, incepand de vineri, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat al Romfilatelia,…

- Concursul de rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie se va desfasura duminica, 18 noiembrie, in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, anunta Ministerul Sanatatii. In a doua decada a lunii octombrie, Ministerul va ...

- Concursul de rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie va fi organizat duminica, 18 noiembrie, a anuntat Ministerul Sanatatii, precizand ca, la fel ca in anii trecuti, acesta se va desfasura in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

- Anual, Agentia Aerospatiala Americana (NASA) organizeaza un hackaton global pentru crearea de aplicatii care sa aiba implicatii atat pe Pamant, cat si in spatiu. Evenimentul se desfasoara in peste 200 de locatii pe Glob, simultan pe 20 si 21 octombrie. In Romania, evenimentul se va desfasura in 4 orase…

- Anual, Agenția Aerospațiala Americana (NASA) organizeaza un hackaton global pentru crearea de aplicații care sa aiba implicații atat pe Pamant, cat și in spațiu. Evenimentul se desfașoara in peste 200 de locații pe Glob, simultan pe 20 și 21 octombrie. In Romania, evenimentul se va desfașura in 4 orașe…

- Industria de gaming din Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 156 milioane de dolari, anul trectut, in crestere cu 11,6% fata de anul anterior, potrivit Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri din Romania. In prezent, la noi, exista peste 80 de studiouri de game development, dintre care peste 50…

- Universitatile celui mai puternic consortiu academic din tara, Consortiul Universitaria, dau vizibilitate Romaniei prin prezenta lor in renumitul top Shanghai Universitatile membre ale Consortiului Universitaria (Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi - UAIC, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca…