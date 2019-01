Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 17 ani din Teleorman a murit, marți, de gripa, conform Institutul National de Sanatate Publica. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea a afirmat ca in acest moment nu putem vorbi de o epidemie de gripa. Baiatul a fost confirmat cu virus gripal tip A, subtip(H1) pdm09 si virus respirator Sincitial…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, dupa ce, marți, un tânar în vârsta de 17 ani din Teleorman a fost confirmat cu virusul gripal A, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica. Un tânar în vârsta de 17 ani din județul Teleorman,…

- Un barbat de 69 de ani, din județul Prahova, a decedat astazi din cauza gripei, medicii confirmand existanța virusului gripal tip A, subtip H1. Potrivit Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), barbatul suferea și de alte boli nu era vaccinat antigripal. Tot astazi a decedat și un bebeluș de…

- Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la sase in acest sezon dupa ce un bebelus a murit in Capitala. Pe 8 ianuarie, bebelusul in varsta de 11 luni a fost adus la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Capitala in stare generala extrem de grava, cu insuficienta respiratorie…

- Reprezentantii Spitalului Clinic de Copii "Dr Victor Gomoiu" precizeaza ca luni, la ora 16.00, in unitatea medicala sunt internati patru copii, cu varste de o luna si cateva zile, nascuti la Spitalul Clinic "Prof. Dr. Panait Sirbu"."Doar unul dintre bebelusi prezinta semne cutanate de infectie…

- UPDATE: Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat ca cel mai devreme joi se vor finaliza rezultatele probelor recoltate de la Maternitatea Giulesti si atunci se va putea pronunta asupra situatiei. "In prezent, spitalele isi recolteaza probele pentru autocontrol in prezenta Directiei de…

- 14 bebelusi nascuti la maternitatea Giulesti au ajuns la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” cu mai multe probleme. 12 dinte acestia au fost depistati cu bacteria stafilococ auriu meticilino, iar sase copii raman internati in spital.

- Romania nu mai are banca de piele, autoritațile inchizand singurul loc unde se depozita și conserva pansamentul biologic pentru marii arșii, potrivit Digi24. Sursa citata menționeaza ca autoritațile țin secret decizia.Banca de piele se afla in Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore…