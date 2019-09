70% din suprafata Romaniei a intrat in proces de aridizare, din cauza schimbarilor climatice Aproape 70% din suprafata tarii a intrat intr-un proces de aridizare din cauza schimbarilor climatice, iar irigatiile nu mai sunt suficiente pentru a proteja culturile de temperaturile extrem de ridicate, sustine presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", Valeriu Tabara, fost ministru al Agriculturii.



Intr-un interviu acordat AGERPRES, Valeriu Tabara a vorbit despre efectele schimbarilor climatice asupra agriculturii din Romania, despre solutiile pentru agricultori si ce ar trebui sa faca autoritatile pentru a reduce impactul incalzirii climatice.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

- In an interview for AGERPRES, former Minister of Agriculture and current head of the Academy for Agricultural Science Valeriu Tabara said that in Romania, the ongoing, undisputable climate change has brought along a gradual rise in temperatures in the last 15-20 years, by 2 - 2.5 degrees Celsius…

