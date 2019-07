5 trucuri pentru un selfie perfect Fiecare dintre noi ajungem sa facem cateva mii de selfie-uri pana il obținem pe cel mai bun. Tocmai de accea venim cu cateva trucuri pentru un selfie perfect ce va stange nunumarate aprecieri. Gasește unghiul potrivit Gasește unghiul potrivit Pune-ți in evidența parțile de care ești mandru și care te reprezinta cel mai mult. Fie ca ai ochi frumoși, sau un par de invidiat, asigura-te ca se vad bine in poza. Alege cel mai bun unghi al tau, postura in care arați cel mai bine și cel mai natural, intinde mana la maximum și abia apoi fa poza. Fii atenta la ce se vede in fundal Fii atenta la ce se vede in fundal Folosește cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

