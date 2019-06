Stiri pe aceeasi tema

- Carbohidratii pot fi impartite in trei categorii principale: zahar, fibre si amidon. Cerealele contin cca 70% amidon. De asemenea, furnizeaza un continut variat in fibre dietetice, proteine, vitaminele B si E si elemente diverse pentru tranzit. Procesarea distruge continutul.

- Vitaminele, mineralele si nutrientii din fructele si legumele de sezon reprezinta un combustibil extrem de necesar organismului. Mentinerea unei alimentatii echilibrate, din care sa nu lipseasca antioxidantii, este alegerea perfecta pentru finalul de primavara.

- Semințele de chia sunt foarte sanatoase și extrem de volatile atunci cand vine vorba de folosirea lor in rețete. Daca ai ramas in pana de idei și te-ai hotarat sa mananci corect, iți propunem trei rețete simple, cu semnințe de chia.

- Aceasta mica si rosiatica leguma, ridichea, extrem de populara in preferintele culinare ale romanilor, ajuta cu succes in tratarea mai multor afectiuni. In medicina populara, ridichile sunt folosite pentru imbunatatirea digestiei, impotriva depresiei si a oboselii, contra tusei, in insuficienta hepatica,…

- Impulsul care ne face sa mancam alimente bogate in calorii vine din centrul emoțional al creierului, potrivit unui nou studiu, transmite Daily Mail. Oamenii de știința de la University of North Carolina...

- Semințele de chia sunt tot mai adesea amintite actualmente de catre nutriționiști. Sunt considerate a avea proprietați miraculoase, motiv pentru care sugestia de a le consuma se justifica pe deplin. Se spune despre acestea ca reprezentau sursa de hrana pentru azteci și mayasi. De fapt, și denumirea…

- Exercitiile fizice ajuta creierul 40 de minute de exercitii aerobice de trei ori pe saptamana duce la cresterea cu 2% a hicopampusului la persoanele adulte, ceea ce se traduce printr-o imbunatatire a memoriei. 60 de minute de exercitii cu greutati, de trei ori pe saptamana, timp de 6 luni duc la…

- Daca stai cu ochii pe cantar in aceasta perioada, trebuie sa stii ca exista si retete delicioase, care sa aiba foarte putine calorii. Desigur, conteaza si cantitatea in care consumi ce gatesti.