5 metode pentru a reduce pierderile cauzate de furturi in magazinele de retail

Anual, magazinele de retail au pierderi de zeci de miliarde de dolari cauzate de furturi. Numai in SUA se pierd aproximativ 60 de miliarde de dolari pe an din cauza sustragerii produselor din magazine. Un studiu realizat in 2009 arata ca un hot iese din magazin cu produse in valoare de 438 dolari, in medie, iar sansele ca acesta sa fie prins sunt doar de 1 la 48.



De aceea, patronii magazinelor de retail din lumea intreaga nu pot ignora aceasta problema si trebuie sa isi ia din timp masurile de securitate necesare pentru a-si proteja afacerile de asemenea pierderi semnificative.



