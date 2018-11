5 greșeli pe care le faci când îți calci hainele și cum le poți evita Atunci cand iți calci hainele vrei ca acestea sa arate impecabil cu minimum de efort, iar materialele sa se pastreze ca noi cat mai mult timp. Acest proces poate fi mai dificil decat pare la prima vedere. Setarile de temperatura, tipul de material și, mai ales, modul in care calci pliurile, tivurile sau gulerele iți pot da batai de cap uneori. Chiar daca ești novice cu fierul de calcat, evitarea unor greșeli precum cele de mai jos iți poate face hainele sa arate mai bine, sa se mențina ca noi mai mult timp și iți poate scuti timp și efort. Iar unele dintre sfaturile de care ar trebui sa ții cont… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

