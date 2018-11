5 beneficii ale înființării unei întreprinderi familiale Antreprenorii pot deschide diferite tipuri de firme in Romania, iar acestea pot fi organizate ca societati cu raspundere limitata , SRL-uri, sau pot fi create mai simplu ca intreprinderi familiale. Diferenta majora intre aceste doua tipuri de firme este faptul ca SRL-ul este o strucutura cu personalitate juridica, in timp ce intreprinderea familiala este o entitate fara personalitate juridica. Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, intreprinderea familiala cunoscuta si ca intreprinderea individuala poate fi infiintata de o singura persoana cu scopul de a desfasura o activitate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de la Venetia se reuneste vineri in sesiune plenara. Pe ordinea de zi, care urmeaza sa fie supusa aprobarii participantilor, se afla și confirmarea avizului preliminar pe tema legilor justitiei din Romania. Pe agenda provizorie a reununii se mentioneaza ca avizul va fi adoptat cu modificari…

- Conform unui comunicat al Ministerului Educatiei, scopul intalnirii a fost inventarierea principalelor dificultati pe care le intampina cadrele didactice si remedierea cat mai urgenta a acestora, astfel incat sa se asigure crearea unor premise solide pentru cresterea calitatii invatamantului preuniversitar…

- "PNL, in calitate de initiator la nivelul Adunarii Parlamentare al Consiliului Europei al demersurilor care au dus la sesizarea Comisiei de la Venetia de catre Comisia de Monitorizare a APCE asupra modificarilor aduse Legilor Justitiei din Romania, ne consideram indreptatiti moral sa va aducem la…

- Sefa Executivului isi incepe, luni, vizita pe care o efectueaza in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit. Aceasta se va intalni cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia si in Golful Persic, in Emiratele Arabe Unite si in Kuweit, state cu potential…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, la finalul sedintei de joi a Biroului Politic Central al ALDE, ca nu este justificata intentia Guvernului de a emite o Ordonanta de urgenta care sa reglementeze lobby-ul in Romania.

- PNL va depune doua initiative legislative: introducerea controlului constitutional pentru Ordonantele de Urgenta inainte de a intra in vigoare si introducerea votului electronic pentru romanii din strainatate. In ultimii 29 de ani, toate guvernele Romaniei au abuzat de Ordonante de Urgenta. Practic,…

- Decizia ar urma sa se ia in ședința Executivului de saptamana viitoare. „Saptamana viitoare pregatim un proiect de OUG care va avea aceasta masura (n.r. – reducerea TVA la serviciile din turism de la 9 la 5%) in cuprinsul sau, pe langa alte masuri”, a afirmat Teodorovici, miercuri, la Senat. Ministrul…

- Casele romanilor sunt tot mai afectate de trecerea anilor si de cresterea costurilor de intretinere, astfel ca, in cadrul populatiei urbane, cu varsta cuprinsa in intervalul 20-65 ani, cu venit stabil, 72% au cel putin o urgenta locativa, se arata intr-un studiu realizat de IRSOP pentru Asociatia Bancilor…