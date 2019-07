416 focare de pestă porcină, în 140 de localităţi Conform unui comunicat remis Agerpres, au fost eliminati 372.325 de porci afectati de boala si exista 1.660 de cazuri la mistreti.



In total au fost stinse 1.246 de focare, respectiv 24 de focare in judetul Satu Mare, 3 focare in judetul Dambovita (dintre care unul intr-o exploatatie de tip A), 20 de focare in judetul Buzau (dintre care unul intr-o exploatatie de tip A), 3 focare in judetul Maramures, 140 de focare in judetul Braila (dintre care 11 in exploatatii comerciale), un focar in judetul Dolj, 4 focare in judetul Vrancea, 61 de focare in judetul Bihor, 132 de focare in judetul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

