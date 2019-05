Stiri pe aceeasi tema

- Patru dintre militarii romani raniti vineri in Afganistan au fost externati a anuntat Ministerul Apararii Nationale (MApN). Acestia continua tratamentul si recuperarea, fiind in grija echipei medicale romanesti. Al cincilea militar este la Spitalul Militar de tip Rol III din Baza Aeriana Kandahar pentru…

- Patru dintre militarii romani raniți in Afganistan, vineri, 24 mai, din Batalionul 300 Protecția Forței „Sfantul Andrei”, au fost externați, informeaza un comunicat al Ministerului roman al Apararii...

- Patru dintre militarii raniti in Afganistan, vineri, din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", au fost externati, anunta Ministerul Apararii Nationale intr-un comunicat transmis, sambata, AGERPRES.Citește și: ALERTA METEO - ANM a emis avertizare meteo de vreme SEVERA IMEDIATA in…

- Militarii raniți in atac sunt plutonierul Marian Rusu, caporalii clasa a II-a Florin Anton și Florin-Alexandru Ștefan, caporalul clasa a III-a Petrica Apetroaie și fruntașul Nicolae Petcu, anunța Ministerul Apararii.Citește și: ALERTA - UDMR a SUSPENDAT protocolul cu PSD-ALDE: majoritatea…

- Militarii romani au avut de suferit de pe urma unui atac produs in timp ce erau intr-o misiune de patrulare, din cate a anuntat Ministerul Apararii. Revenim! Cinci militari romani, raniti in Afganistan. Primele informatii despre starea lor is a post from: Ziarul National Cinci militari romani, raniti…

- Doi dintre militari romani raniți in Afganistan, in data de 13 aprilie, care se aflau inițial intr-un spital din Germania, au fost aduși in Romania și internați la Spitalul Universitar Militar „Carol Davila” din Capitala, starea lor generala fiind buna, informeaza MApN potrivit mediafax „Cei…

- Caporalii clasa a III-a Cristian Gabar si Ionel Cristea, raniti recent in Afganistan impreuna cu alti doi colegi, au fost transportati astazi, 16 aprilie, la Centrul Medical Regional din Landstuhl, Germania, pentru investigatii medicale suplimentare si tratament de specialitate, starea lor de sanatate…

- Patru militari romani au fost raniti sambata, in jurul orei 10 (ora Romaniei), cand o coloana de vehicule blindate MRAP operate de militarii Batalionului 300 Protectia Fortei “Sfantul Andrei”, aflati in misiune in zona de responsabilitate din Provincia Kandahar, Afganistan, a fost atacata cu un dispozitiv…