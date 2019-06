3 şi 24 august, zilele de start ale eşaloanelor inferioare Daca Liga I are mai putin de o luna pana la start (programat pe 12 iulie), esaloanele inferioare se vor pune in miscare in luna august. Cea mai mare vacanta o are, din nou, Liga a III-a, unde vor fi fix 3 luni de intrerupere a activitatii, in vara, si, atentie, 3 luni si o saptamana, in iarna! Astfel, pentru ca FRF nu s-a “sinchisit” sa caute o varianta pentru dinamizarea acestei intreceri a a diviziei C, echipele vor avea mai mult de jumatate de an calendaristic fara campionat! Oare asa cresc jucatorii?! Revenind la reluarea intrecerilor, FRF a stabilit programul competitional pentru noul sezon… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

