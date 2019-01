28 ianuarie - Sfantul Cuvios Efrem Sirul Tainele divine au fost graite prin armonii de cuvant si multe din tainele credintei au fost slavite prin cant. Poetii crestini prin dulceata versului au revarsat in adancul inimilor noastre invatatura cea sfanta. Prin virtuti alese au aparat Adevarul si Dreapta credinta, reusind sa aprinda focul sacru in sufletele ravasite. Un astfel de Sfant si poet crestin care a stralucit prin ascetismul sau pomeneste Biserica Ortodoxa in data de 28 ianuarie, iar cele trei sute de mii de stihuri scrise de el, ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am prima sansa la prezidentiale. Candidatura lui Ciolos nu va crea probleme. Care va fi ales de popor, acela va fi presedinte“, a afirmat seful statului la o intalnire cu jurnalistii, potrivit Adevarul.ro. De asemenea, Klaus Iohannis a vorbit si despre o colaborare mai buna intre fortele anti-PSD…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza realizata de Iulian Chifu pe tema amplelor mișcari de protest care au cuprins Franța și care au degenerat in acțiuni violente cu un pronunțat caracter politic.Adevarul: Ceea ce a inceput ca o miscare legitima de contestare…

- Carmen de la Salciua, regina muzicii de petrecere, si-a surprins fanii cu noua piesa si cu barbatul alaturi de care artista a muncit la acest proiect. Care este relatia dintre cei doi artisti? HeyNews.ro iti prezinta in EXCLUSIVITATE totul despre relatia dintre artista si Mihai Sicoe. Citește și: EXCLUSIV!…

- In valiza cu documente din contabilitatea societatii Tel Drum intrata in posesia jurnalistilor de la Rise Project se aflau si planurile unei resedinte de vacanta ridicate la malul Marii Negre. Reporterii „Adevarul“ au reusit sa gaseasca constructia, care corespunde si in realitate schitelor cadastrale.

- Declarații jignitoare prefațeaza o posibila lupta anului in kickboxingul romanesc: Daniel Ghița – Catalin Moroșanu. Ghița il provoaca pe ”Fiorosul din Carpați”, pe Mister Cocs (Raul Catinaș, despre care sugereaza ca se dopeaza cu ”faina”) și pe ”Benny Lupu”. Daniel Ghița a revenit in circuit și este…

- Ministerul Educatiei va amana aplicarea testelor grila la BAC si Evaluarea Nationala pentru cel putin un an, au declarat pentru „Adevarul“ surse din cadrul institutiei. Decizia oficiala va fi comunicata de Ministerul Educatiei dupa ora 14.00.

- Chiar daca Rusia iși pune in aplicare amenințarile și se retrage din Consiliul Europei, deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) in procesele intentate privind Crimeea și Donbas vor ramane obligatorii, a declarat judecatorul CEDO din partea Ucrainei, Anna Iudkovskaya, intr-un interviu pentru…