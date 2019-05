Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a subliniat vineri seara, la Gala Ambasadorilor, importanta promovarii turismului in Maramures, afirmand ca este un judet care a tinut intotdeauna la traditii, la ceea ce reprezinta diversitatea in marea unitate europeana, o zona deosebita nu numai din punct de vedere national,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat, vineri, la Medias, ca in ultima sedinta a Comitetului tehnico-economic al Ministerului Turismului au fost aprobate doua proiecte, o partie de schi olimpica la Borsa si un port turistic la Calarasi, in valoare totala de peste 191 de milioane de lei. "In sedinta…

- Municipalitatea suceveana va aloca suma de 12 milioane de lei pentru amenajarea unui strand in cartierul Itcani, a declarat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. Primarul Sucevei a spus ca urmeaza sa se organizeze o licitatie pentru proiectarea si executia noului strand de la Itcani,…

- Imagini percheziții la Borsa! Mascații au rascolit locuința unui borșean. Vezi ce cautau aceștia Mai multe echipaje de politie si de la Serviciul Interventii Speciale au descins ieri la o familie din zona Raturi, Borsa. Informatiile au fost confirmate si de biroul de presa al IPJ Maramures, cu precizarea…

- Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia pregatește, in viitorul apropiat, modernizarea și extinderea a inca 2 secții. Este vorba despre secțiile de Cardiologie și Medicina Interna situate la etajul IV al corpurilor de cladire A+B. In proiect sunt cuprinse 7 obiective: 1. Modernizarea și extinderea instalației…

- Aproape 8 milioane de lei vor fi investiti intr-un proiect ce vizeaza extinderea, modernizarea si imbunatatirea serviciilor medicale ale Unitatii de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Judetean din Sfantu Gheorghe, proiect al carui contract de finantare a fost semnat miercuri intre conducerile…

- In bugetul pe 2019 au fost alocate peste 18 milioane lei in vederea realizarii unor investitii la Complexul Sportiv National “Lascar Pana”. Banii sunt insa blocati dupa ce presedintele Klaus Iohannis a atacat Legea Bugetului la Curtea Constitutionala. ”La finalul anului 2018 am reusit sa alocam primii…

- Inca o arena sportiva din judetul Gorj are sanse sa fie modernizata. Se discuta de reabilitarea completa a stadionului din Rovinari. Suma pentru modernizari a fost solicitata la Compania Nationala de Investitii. Bugetul estimat este de 1,6 milioane de euro. ...