Stiri pe aceeasi tema

- Educatie cu ajutorul teatrului si tehnologiei, biciclete din bambus sau un prototip care recicleaza masele plastice acolo unde sistemul public de salubrizare nu ajunge sunt doar trei ideile castigatoare ale primei editii a competitiei Future Makers. Tinerii din Romania sunt din ce in ce mai…

- „S-au spus atatea lucruri frumoase despre familie incat este extrem de greu, chiar imposibil, sa gasești aforismul care ți se potrivește cel mai bine. Totuși, unul dintre preferatele mele este urmatorul: «Familia este aceea care face ca omul sa treaca de la egoism la altruism». Aparține filosofului…

- Competitia „Pentru Femeile din Stiinta”, ajunsa anul acesta la cea de-a 10-a editie, se adreseaza tinerelor cercetatoare din Romania si este demarata de catre Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) si o companie privata. Incepand cu 6 mai, tinerele interesate isi pot…

- Andrea Agnelli, președintele lui Juventus și al sindicatului cluburilor mari din Europa, a lansat spre dezbatere revoluționarea Ligii Campionilor. Dispar calificarile, iar Romania nu mai are șanse la grupele competiției. Șefii forului european planuiesc o schimbare radicala incepand cu ediția din 2024.…

- Daniel Breaz, ministrul Culturii și Identitații Naționale La 16 aprilie s-a desfasurat la Bucuresti reuniunea informala a ministrilor Culturii din statele membre ale Uniunii Europene, in prezenta comisarului european pentru Educatie, Cultura, Tineret si Sport, Tibor Nvracsics (Ungaria). Intalnirea era…

- Antreprenorii din Romania se pot inscrie pana pe data pe 24 mai 2019 in cadrul competitiei "Premiile pentru Promovarea Intreprinderilor Europene', initiativa a Comisiei Europene (CE) care identifica promotorii...

- Tinerii din regiunea Moldova sunt asteptati sa castige premiile puse la bataie in cadrul competițiilor de idei Future Makers și Social Impact Award. “In Romania, un sfert dintre tineri vor sa porneasca o afacere, insa doar 1% o fac. Noi credem ca pregatirea antreprenoriala, bani cu care sa iși testeze…

- Restaurantul australian "Darling & Co", situat in orașul Brisbane (Paddington) a lansat, pe 10 februarie, o oferta inedita pentru clienții sai: o fantana cu prosecco, direct de la robinet, cu autoservire! Pe langa alcoolul nelimitat, care curge dintr-o gura de leu, capul sau fiind sculptat in piatra,…