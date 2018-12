1989. Cozmin Gușă: Nu a fost nicio Revoluție. Aștept inculparea lor "Inculparea lui Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, a altora care au murit și nu au mai fost inculpati din acest motiv, acest gen de decizie eu o aștept de peste 20 si ceva de ani, timp in care am susținut cu argumente ca in Romania, in 1989, nu a fost nicio Revoluție, a fost o revolta populara care s-a suprapus peste o lovitura de stat. Aceasta lovitura de stat a fost organizata și administrata de catre fostul KGB in colaborare cu serviciile secrete comuniste maghiare și serviciile secrete din Serbia. Iar aceasta decizie a procurorilor este extraordinar de importanta pentru istoria noastra… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

