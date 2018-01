Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, sâmbata seara, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit într-un apartament din municipiul Medias, judetul Sibiu, în urma caruia 17 persoane au fost evacuate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.

- Pompierii au anuntat ca au evacuat 17 locatari ai unui bloc din municipiul Medias, dupa ce a luat foc un apartament la etajul patru al cladirii, insa nimeni nu a fost ranit. Mediesenii evacuati sunt cei care au locuintele la etajele 3 si 4. La locul incendiului s-au deplasat…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Zece persoane, intre care un copil, au ramas fara locuinta, dupa ce constructia modulara in care traiau in orasul Curtea de Arges a luat foc din motive care nu au fost stabilite inca.Citeste si: Inalta Curte a HOTARAT: Cand vor decide magistratii SOARTA lui Radu Mazare Potrivit reprezentantilor…

- 1.400 de masini au fost distruse in urma unui incendiu izbucnit, duminica, intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in timpul unui spectacol ecvestru international, informeaza presa britanica.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat…

- Incendiul s-a produs in timp ce autobuzul circula in localitatea Sacel. Soferul a observat in timp ce conducea ca a luat foc motorul, a coborat impreuna cu oamenii din autobuz si a chemat pompierii. Pompierii din cea mai localitate, orasul Saliste, au sosit imediat si au stins incendiul.…

- In aceasta dimineața pompierii au fost alertați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un bloc de locuit de pe strada Nicolae Costin din Capitala.La fața locului pentru lichidarea arderii au intervenit 4 autospeciale.

- Pompierii au evacuat, sambata seara, 68 de persoane care se aflau intr-o pensiune din Sibiu, unde a ars instalatia de ventilare din bucatarie, fara a exista victime, a anuntat ISU. „Pompierii sibieni au intervenit pe Str. Berariei, din municipiul Sibiu, acolo unde a ars instalatia de…

- Pompierii au evacuat, sâmbata seara, 68 de persoane care se aflau într-o pensiune din Sibiu, unde a ars instalatia de ventilare din bucatarie, fara a exista victime, a anuntat ISU.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, un incendiu a izbucnit, sambata seara, in bucataria unei pensiuni de pe strada Berariei din municipiul Sibiu, din apropierea zonei centrale. Incendiul s-a manifestat la instalatia de ventilare din bucatarie,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina joi seara, la un incendiu izbucnit la un bloc de pe strada Nalbei din municipiul Constanta, la fata locului deplasandu-se doua autospeciale, cinci ambulante dintre care trei de…

- Peste 500 de pompieri au încercat marti sa tina sub control un incendiu urias alimentat de vânt, care s-a soldat deja cu distrugerea a 150 de cladiri si cu evacuarea a circa 27.000 de persoane în California de Sud, informeaza AFP. Incendiul, izbucnit în comitatul…

- Doua sute de persoane au fost evacuate marti de pe santierul unui reactor nuclear EPR (European Pressurized Water Reactor) în constructie în Flamanville, în nord-vestul Frantei, dupa o degajare de fum care nu s-a soldat cu raniti, a anuntat prefectura, informeaza AFP. …

- Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite, joi seara, in urma unei explozii care s-a produs intr-un imobil din municipiul Sibiu si au fost transportate la spital. Din primele informatii, deflagratia nu a fost urmata de incendiu si s-ar fi produs din cauza unei acumulari de gaze.Reprezentantii…

- Pompierii au actionat noaptea trecuta, in jurul orei 2,30, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament situat la etajul 1 dintr un bloc de locuinte de pe bulevardul Ramnicu Sarat, a anuntat joi dimineata purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov, Adrian Marin.Potrivit sursei citate,…

- Pompierii au acționat noaptea trecuta, in jurul orei 2,30, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament situat la etajul 1 dintr-un bloc de locuințe de pe bulevardul Ramnicu Sarat, a anunțat joi dimineața purtatorul de cuvant al ISU București-Ilfov, Adrian Marin. Potrivit…

- Panica in apropiere de Iulius Mall Timisoara, pe calea Torontalului. Nu mai putin de 200 de persoane au fost evacuate din cladirea de birouri de la bifurcația dintre Calea Aradului și Calea Torontalului, dupa ce cablurile electrice ale unui lift s-au topit. Pompierii s-au mobilizat si au intervenit…

- Peste 3.500 de pompieri militari din județele vizate de avertizarile meteorologice au acționat pentru limitarea și inlaturarea efectelor generate de ploile abundente, intensificari ale vantului și ninsorile din ultimele 24 de ore, informeaza IGSU. Potrivit sursei citate, la aceasta ora nu…

- Incendiu la Cahul in aceasta dupa-amiaza. Pompierii au fost solicitați sa intervina la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de locuit cu 9 etaje. La ora 12.59 minute, salvatorii au ajuns la fața locului pe str. Ștefan cel Mare nr.21 din orașul Cahul, unde au stabilit ca…

- In urma unui incendiu izbucnit la subsolul cladirii din Cluj-Napoca, 70 de persoane au fost evacuate dintr-o fabrica in care iși desfașora activitatea mai multe societați comerciale. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Ciprian Cornea, a declarat…

- In jur de 70 de persoane dintr-un imobil din Cluj-Napoca au fost evacuate de pompieri miercuri seara, dupa declansarea unui incendiu. Din primele informatii, focul s-a aprins la subsolul unei cladiri cu cinci nivele de pe strada Berariei, unde functiona un atelier de boxe audio. Pompierii de la ISU…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, intr-o bucatarie din complexul studențesc "Hasdeu" din Cluj-Napoca și 160 de persoane au fost evacuate, fara sa fie cineva ranit, informeaza Agerpres.ro.

- Un incediu a izbucnit aseara la o bucatarie aflata la primul nivel al unui camin din complexul studențesc Hașdeu, din municipiul Cluj-Napoca. Din fericire nimeni nu a fost ranit sau intoxicat de fumul degajat de arderile elementelor de mobilier din bucatarie. Au fost evacuate 160 de persoane, timp de…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, intr-o bucatarie din complexul studentesc 'Hasdeu' din Cluj-Napoca si 160 de persoane au fost evacuate, fara sa fie cineva ranit.Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat, pentru AGERPRES, ca incendiul a fost stins imediat si ca locatarii…

- Imagini de la eveniment. Alerta la pompieri. Incendiu la City Park Mall Constanța. Mai multe persoane au fost evacuate (galerie foto+video) http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/imagini-de-la-eveniment-alerta-la-pompieri-incendiu-la-city-park-mall-mai-multe-persoane-au-fost-evacuate-643994.html…

- Imagini de la eveniment. Alerta la pompieri. Incendiu la City Park Mall Constanța. Mai multe persoane au fost evacuate (galerie foto+video) http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/imagini-de-la-eveniment-alerta-la-pompieri-incendiu-la-city-park-mall-mai-multe-persoane-au-fost-evacuate-643994.html…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu in interiorul City Park Mall. Din primele informatii este foarte mult fum in mall. ...

- Optzeci de persoane din caminul situat pe str. Mihai Viteazul nr.11 din orașul Florești au fost evacuate noaptea trecuta de catre pompieri, dupa ce in cladire a izbucnit un incendiu. Pompierii au fost alertați in jurul orei 3.30, dupa ce un incendiu a izbucnit la primul etaj al scarii centrale a blocului.…

- Doua echipaje de pompieri au intervenit in noaptea de sambata spre duminica, pentru a lichida un incendiu care a izbucnit intr-un camin din orașul Florești. Șapte persoane au avut de suferit.

- In cursul serii de ieri, 8 noiembrie 2017, detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, pe strada Principala din Berghin, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, proprietatea lui P.V. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu,…

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit ieri, pe str. Bailor din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei societați comerciale cu profil de activitate legat de jocuri și pariuri. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit ieri, pe strada Principala din localitatea Benic, comuna Galda de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Pompierii militari au acționat cu o austospeciala de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu, au ars autoturismul in totalitate,…

- UPDATE ora 13:15 Cinci sute de oameni din satul Traian din judetul Galati au fost evacuati, iar traficul rutier pe DN 25 si cel feroviar din zona au fost oprite, din cauza unei cisterne pline cu GPL care are scurgeri de gaz la o supapa. Cisterna a fost scoasa de pe drumul national si dusa pe o pasune,…

- UPDATE ora 12:20 Peste 500 de persoane au fost evacuate din comuna Branistea, judetul Galati, din cauza pericolului pe care il reprezinta cisterna care transporta GPL si care prezinta scurgeri de gaze. Secretarul de stat in cadrul MAI, dr. Raed Arafat a precizat ca situatia este sub control, iar pompierii…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis, explozia s-a produs vineri dimineata, pe strada Buziasului din municipiul Lugoj, intr-un bloc de nefamilisti. Cauza exploziei este o butelie. In urma exploziei, care nu a fost urmata si de un incendiu, un barbat…

- Pompierii resiteni au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la etajul patru al unui bloc de garsoniere din cartierul resitean Mociur. Pompierii au anuntat ca o parte din oamenii din bloc s-au autoevacuat insa echipele de salvare au intervenit pentru a-i feri de pericol…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, sambata, pe strada Petre Ispirescu din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in bucataria unei case de locuit, proprietatea lui F.V. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale complexe de intervenție și o ambulanța SMURD. Ca urmare…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit sambata, 28 octombrie 2017, pe strada Petre Ispirescu din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in bucataria unei case de locuit, proprietatea lui F.V. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale complexe de intervenție și o ambulanța…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit sambata, 28 octombrie 2017, pe Bulevardul Transilvaniei din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei societați comerciale (Covrigaria „Gigi”). Pompierii militari au acționat cu o austospeciala de intervenție și o ambulanța…

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit, pe strada Primaverii din localitatea Teiuș, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol (tractor), proprietatea lui I.M. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale complexe de intervenție, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit vineri, pe strada Liliacului din cartierul Partoș din municipiu, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD. Acest incendiu de vegetație uscata ce se manifesta…

- S-a dezlantuit iadul intr-un cartier din Craiova, dupa ce a izbucnit un incendiu puternic intr-un bloc. Trei adulti si un copil au primit ajutor la fata locului de la echipajul SMURD. Un alt copil si un adult au fost dusi la spital, in timp ce pompierii s-au chinuit minute in sir ca sa stinga flacarile…

- Potrivit reprezentantilor ISU Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dupa amiaza la un incendiu izbucnit intr-un apartament din cartierul Valea Rosie din Craiova. In zona s-au deplasat trei autospeciale, printre care si una de lucru la inaltime.Din cauza fumului dens au fost…

- Acoperișul unui hotel din stațiunea valceana Olanești arde de aproximativ o ora și jumatate, iar cele 200 de persoane aflate in cladire au fost evacuate de angajații unitații ori au ieșit singure, au anunțat, duminica dupa-amiaza, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, echipajele actioneaza, duminica, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperisul unui hotel din statiunea Baile Olanesti. Angajatii si turistii cazati in aceasta unitate s-au autoevacuat, astfel incat nu exista…

- Doua persoane au fost ranite dupa ce o ambulanța s-a rasturnat pe raza comunei Tulnici, pe DN 2D, intre poliție și primarie. Pompierii au anunțat vineri dupa-amiaza producerea unui accident rutier in comuna Tulnici, fiind vorba despre o ambulanța rasturnata și trei persoane ranite, conștiente. A intervenit…

- Peste 48 de mii de hectare de vegetatie, vita de vie si arbusti complet distruse. 17 oameni au murit, cel putin 20 de mii au fost evacuati - sunt doar cateva din efectele incendiilor din California, iar bilantul nu este definitiv, flacarile continua sa parjoleasca arii intinse

- Detasamentul Drobeta a interveni, noaptea trecuta, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsoniera situata pe strada Veterani din Municipiul Drobeta Turnu Severin. La fata locului au fost mobilizati 21 de pompieri militari cu trei ASAS, o ambulanta SMURD si ...

- Garda de intervenție Blaj a intervenit, luni seara, in Bucerdea Granoasa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca (magazie), proprietatea lui M.T. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale complexe de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu, au ars anexa gospodareasca…