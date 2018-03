16 medicamente noi pe lista de compensate

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, printr-o hotarare, introducerea pe lista medicamentelor compensate si gratuite a 16 noi molecule, destinate tratarii mai multor tipuri de afectiuni – oncologice, astm bronsic, poliartrita reumatoida, afectiuni care tin de HIV/SIDA, dermatita atopica grava sau tuberculoza.

- Guvernul cere socoteala Comisiei Europene pentru o scrisoare trimisa in Romania in urma cu mai bine de cinci ani, prin care erau cerute, pentru intocmirea raportului privind starea justitiei, date privind mai multe dosare penale. Pe lista europenilor se regasesc nume precum Adrian Nastase si Dan Voiculescu.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca atat Guvernul, cat si Ministerul Justitiei, vor cere Comisiei Europene clarificari in privinta listei de persoane aflate in diferite proceduri judiciare care s-ar regasi intr-un document MCV din 2012. Dragnea a sustinut ca PSD considera aceasta lista…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate.

- Pentru ca mulți romani se intreaba ce salarii au medicii și asistentele din Romania, iar Guvernul a anunțat majorarea substanțiala a salariilor personalului medical incepand cu 1 martie, jurnaliștii de la greatnews.ro au alcatuit o lista cu veniturile actuale și viitoare ale medicilor, asistenților…

- Guvernul a adoptat, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma…

- *Exproprieri suplimentare pe Autostrada Sebeș-Turda, Lotul 2: LISTA proprietarilor și VALOAREA despagubirilor Guvernul a lansat in dezbatere publica Proiectul de Hotarare privind declanșarea procedurilor ...

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca in urmatoarele zile va definitiva o lista a unui consiliu consultativ care ar urma sa se ocupe inclusiv de elaborarea unei noi legi a educatiei. "In aceste zile voi definitiva o lista a unui consiliu consultativ, care sa se ocupe de cele mai…

- Buzaul va avea la Congresul Extraordinar al PSD de la Sala Palatului una dintre cele mai numeroase delegații din țara. In delegație se vor afla pe langa parlamentari, președintele Consiliului Județean și cei doi vicepreședinți, primarii de municipii și viceprimarii, șefii de organizații, primari din…

- Guvernul a aprobat lista actualizata a locurilor de munca incadrate in condiții speciale, pentru care se acorda dreptul la pensie inainte de termenul reglementat de legislație, transmite IPN. Lista utilizata pina acum a fost elaborata la inceputul anilor 90. Intre timp, unele locuri de munca au disparut…

- Conducta de gaze ce va alimenta Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria cu gaze din Orient va traversa si judetul Gorj, mii de proprietati urmand sa fie afectate. Guvernul a initiat un proiect de hotarare in baza caruia va decid...

- Xenia Florea Republica Moldova a aderat oficial la țarile importatoare de forța de munca, inclusiv de calificare redusa. La sfirșitul lui ianuarie, Guvernul a aprobat lista specialitaților deficitare, pentru care pot fi angajate persoane straine. Lista conține 127 de profesii, inclusiv medici, programatori,…

- În sedinta extraordinara de Consiliu Judetean s-a dezbatut un proiect de hotarâre privind un protocol de asociere între Consiliul Județean și Ministerul Sanatații “pentru facilitarea derularii și respectarea termenelor de implementare a proiectului de construire a Spitalului…

- Trupul neinsuflețit al lui Nazif Mujic a fost descoperit duminica dimineata la casa sa din Svatovac, un sat din nordul Bosniei. "Am fost impreuna ieri, era bine, iar in aceasta dimineata am fost sunat sa mi se spuna ca a murit", a indicat Suljo Mujic pentru AFP. Inmormantarea va avea loc probabil…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, sa aloce 56 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat pe anul in curs in sectorul zootehnic, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.

- „Lista investițiilor propuse pentru anul 2018Așa cum am anunțat inca de anul trecut, bugetul Municipiului Focșani pentru anul 2018 este orientat in principal pe investiții, lista cu acestea cuprinzand de la strazi și cladiri publice pana la parcuri și locuri de joaca. Astfel, obiectul nostru principal…

- Municipalitatea a atras ieri atentia asociatiilor de proprietari ca au aparut noi prevederi legale aplicabile lor. Potrivit purtatorului de cuvant al Primariei, Sebastian Buraga, a intrat in vigoare un ordin al ministrului Finantelor Pubice (nr. 3103/2017) privind aprobarea reglementarilor contabile…

- 'In principiu, (Puigdemont) poate duce o viata normala in Belgia', dat fiind ca nu este vizat de un mandat de arestare european, a indicat ministrul spaniol. 'Nu consideram sub nicio forma ca se permit lucruri ilegale in Belgia', a adaugat el.Insa, daca pretentia lui Carles Puigdemont 'este…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marți, 6 februarie, ca incepand cu 1 iulie, toți pensionarii cu pensie sub 900 de lei vor beneficia de medicamente compensate cu 90%. De asemenea, ministrul Muncii anunța ca a fost micșorat impozitul pe venit pentru pensiile mai mici de 2000 de lei,…

- Firmele vor fi pasuite de la plata unor amenzi cuprinse in 70 de prevederi din diferite legi și aplicate de ANAF, Inspecția Muncii, Protecția Consumatorului și alte organe de control ale statului, conform listei finale a contravențiilor care intra sub incidența Legii prevenirii, publicate luni in Monitorul…

- Szijjarto si Melescanu au convenit sa coopereze in continuare in opozitia lor fata de aceasta lege, astfel incat Ucraina sa nu poata incalca drepturile dobandite de minoritatile sale etnice. Cei doi oficiali, de acordCei doi oficiali au fost de acord de asemenea ca guvernul ucrainean…

- Veste buna: in 2018, moldovenii vor putea beneficia de mai multe medicamente compensate. Tot ce trebuie sa faca pacienții pentru a le primi este sa fie inscriși la un medic de familie și sa dețina polița de asigurare medicala

- Executivul a aprobat astazi o noua Lista a ocupațiilor prioritare, care include 127 cele mai solicitate funcții pe piața muncii din Republica Moldova, care pot fi ocupate de catre migranții aflați in țara noastra.

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, marti, o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei. Persoanele care figureaza pe lista - 114 politicieni si 96 de oameni de afaceri - nu au fost sanctionate de SUA si nu sunt supuse…

- Kremlinul a reactionat marti cu prudenta la publicarea de catre Washington a unei liste cu apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin, susceptibili de sanctiuni, afirmând ca doreste sa ''analizeze'' pentru a trage concluzii înainte de a da

- Dupa cateva zile de discutii, atat in randul PSD, cat si al ALDE, structura Cabinetului Dancila s-a conturat si votat in cursul zilei de vineri. De altfel, premierul desemnat a si fost cel care a anuntat, de la sediul Partidului Social Democrat, numele propuse pentru a face parte din viitorul Guvern.…

- Guvernul ar putea aproba saptamana viitoare cele peste 500 de contraventii pentru care firmele nu vor mai primi automat amenzi, conform Legii prevenirii, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. "Legea prevenirii a fost promulgata in…

- Deoarece mulți se intreaba ce salarii au medicii și asistentele din Romania, iar Guvernul a anunțat majorarea substanțiala a salariilor personalului medical incepand cu 1 martie, am alcatuit o lista cu veniturile actuale și viitoare ale medicilor, asistenților și infirmierilor din sistemul medical de…

- PNL avertizeaza guvernarea PSD-ALDE ca lipsa totala de respect din partea acesteia pentru revendicarile medicilor de familie va declansa, in cateva zile, un val de nemultumiri sociale fara precedent, cei afectati fiind chiar cetatenii ...

- Legea prevenirii a fost publicata in Monitorul Oficial si va intra in vigoare din 17 ianuarie. Pana atunci, Guvernul trebuie sa stabileasca lista contravențiilor pentru care inspectorii de munca sau cei de la ANAF nu vor mai aplica amenzi la prima abatere, ci doar un avertisment. Legea 270/2017 prevede…

- Guvernul si Parlamentul au operat in anul 2017 o serie de modificari de taxe si impozite pentru firme, care se aplica in anul 2018. Unele au fost adoptate de Guvern si modificate de Parlament pe ultima suta de metri, iar altele nu au mai apucat sa fie schimbate de senatori si deputati in timp util,…

- Cum poate obține Radu Mazare azil in Madagascar, unde și-a construit un complex de bungalouri. Fostul primar ar putea fi inclus pe lista celor mai cautați fugari, dupa ce Instanța suprema va decide sa emita un mandat de arestare in lipsa pe numele acestuia. Radu Mazare vrea sa obțina azil politic in…

- Mai multe companii recurg la o ”șmecherie” legala in privința salariilor angajaților odata cu trecerea cu trecerea contribuțiilor in sarcina acestora. Mai exact, firmele mențin salariile nete ale angajaților acordandu-le bonuri de masa sau prime lunare, au declarat pentru Libertatea surse din domeniul…