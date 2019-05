11 echipaje tricolore la Europenele de canotaj

Stiri pe aceeasi tema

- * Romania va participa cu un lot de 41 de sportivi si 11 echipaje, cinci masculine si sase feminine, la Campionatele Europene de canotaj, gazduite de Complexul Nautic Rotsee din Lucerna (Elvetia), in perioada 31 mai - 2 iunie, potrivit paginii de Facebook a federatiei nationale de profil. …

- ■ cea mai buna sportiva a judetului Neamt va participa in week-end la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori de la Essen, Germania ■ Laura va tine strocul in proba de patru rame ■Simbata si duminica, 18-19 mai, la Essen (Germania), au loc Campionatele Europene de Canotaj, pentru juniori, competitie…

- Romania va alinia 11 echipaje, 6 masculine si 5 feminine, la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori, programate sambata si duminica, la Essen (Germania), potrivit paginii de Facebook a Federatiei nationale de canotaj.

- Clubul Sportiv Gimn Star Blaj a obținut trei locuri intai la Cupa Naționala a Romaniei NBTA Dancing Europe și la Concursul Internațional de Majorete și Twirling, ediția a XIII – a, ce s-au desfașurat, weekendul trecut, la Arad. Sportivele din Blaj, conduse de profesoara Cornelia Marginean, s-au impus…

- Romania va avea patru echipaje in finalele A, duminica, la Cupa Mondiala de canotaj de la Plovdiv, in timp ce alte trei echipaje vor lua startul in finalele B, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Canotaj.

- * Romania va participa cu noua echipaje, cinci masculine si patru feminine, la prima etapa a Cupei Mondiale 2019, programata la Plovdiv (Bulgaria), in perioada 10-12 mai, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Canotaj. * Fostul fotbalist Gianluca Zambrotta, campion mondial…

- Peste 600 de sportivi din 40 de tari vor participa la Campionatele Europene de lupte de la Bucuresti, in perioada 8-14 aprilie, competitie la care Romania va alinia 30 de sportivi, cate zece la fiecare stil. Obiectivul Federatiei Romane de Lupte pentru aceasta competitie este obtinerea a 3-4 medalii,…