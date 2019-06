Stiri pe aceeasi tema

- Atenție, șoferi! DN 73D inchis in zona localitații argeșene Boteni. Din cauza precipitațiilor din ultima perioada s-a activat o alunecare de teren care a angrenat și corpul drumului pe un sector de 200 de metri al DN 73 D, intre km 41+300 și km 41+500, in zona localitații Boteni, județul Argeș. Ca urmare…

- Fondatorul gigantului chinez in telecomunicatii Huawei, Ren Zhengfei, a declarat marti ca SUA “subestimeaza” grupul sau, informeaza France Presse, preluata de Agerpres. “Personalul politic american, prin modalităţile sale de a acţiona la ora actuală, arată…

- Peste 10 milioane de americani și-ar lua liber luni din cauza ultimului episod al celui mai cunoscut serial din ultimii 10 ani. Povestea ”Game of Thrones” s-a incheiat duminica noapte și milioane de fanii din toata lumea au așteptat cu sufletul la gura momentul. In Romania, ultimul episod poate fi vazut…

- In ciuda riscurilor pe care și le asuma, mulți șoferi iși parcheaza mașinile in diverse locuri, deși ii incurca pe ceilalți. Sunt blocate garaje, curți sau alte porți, iar polițiștii locali nu au cum sa stea cu mainile in san, aplicand amenzi. Probabil inconștient, un șofer și-a lasat zilele trecute…

- La mai bine de sase ore de la producerea unui accident cu risc de explozie pe DN 65-E 574, in judetul Olt, traficul pe acest drum ramane in continuare blocat, autoritatile mentinand restrictiile.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt sesizate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazi.Pe Autostrada A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 36, pe podul peste raul Arges, in zona localitatii…

- Un britanic de 29 de ani a gasit un telefon in fața aeroportului din Chiang Mai, in Thailanda, iar pentru asta a stat 12 zile in arest. Chris Dodd a luat gadgetul de pe jos și l-a dus in camera sa din hostelul unde era cazat, dupa care a ieșit sa-și ia ceva de mancare.... View Article