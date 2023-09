Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de automobile BMW a lansat sambata un concept de automobil electric foarte, spunand ca asa-numita „Vision Neue Klasse” reprezinta zorii unei noi ere pentru companie, transmite CNBC. Cel mai recent design al BMW prezinta o platforma care va sta la baza urmatoarei generatii de vehicule…

- Cel mai recent design al BMW prezinta o platforma care va sta la baza urmatoarei generatii de vehicule electrice a marcii. Primele vehicule electrice bazate pe arhitectura Neue Klasse – sau noua clasa – vor intra in productie in 2025. Noua gama de vehicule electrice include a sasea generatie de baterii…

- Au fost finalizate cele 10 stații de incarcare pentru vehicule electrice, instalate in strada Costache Negri nr. 30 (parcare Bowling) din Pitești, finanțate de catre Administrația Fondului pentru Mediu. Primarul a spus ca este unul dintre cele mai mari parcuri de incarcare vehicule electrice din Romania…

- Prima Dacia Spring care a luat foc, in Romania, dintr-odata, fara sa fie implicata in vreun accident se afla in județul Timiș. Mașina electrica, fabricata in China in octombrie 2021, a ars complet in cateva minute. Șoferul a auzit momentul declanșarii incendiului și a oprit mașina. Daca ar fi fost niște…

- In ciuda imbunatatirilor, problemele legate de lantul de aprovizionare persista, reducand productia din Maroc a masinii de oras Dacia Sandero cu 20.000 in timpul perioadei, a spus un direcor. Dacia, care se mandreste cu best-sellere precum Sandero, si isi extinde gama de vehicule electrice (EV), a vandut…

- Dacia va vinde Dacia Spring,prima sa mașina electrica, in Marea Britanie incepand cu anul viitor. Și producatorul auto este sigur ca modelul va fi un succes. Marea Britanie va vedea o „versiune complet noua, imbunatațita de cateva modificari semnificative in design și echipament”. Cu toate acestea,…

- Ford Puma este pe cale sa primeasca un facelift. Cu aceasta ocazie au aparut primele imagini spion cu noul model camuflat din timpul testelor pe șoselele publice. Noul Ford Puma facelift va fi produs exclusiv la uzina de la Craiova, iar debutul oficial va avea loc abia in 2024. Pana atunci, avem ocazia…

- Puțini știu ca celebrul comediant britanic Rowan Atkinson, pe nume de scena Mr Bean, este absolvent al unei facultați de inginerie electrica și electronica și un fan inrait al automobilelor, scrie The Guardian. Intr-un articol de opinie, indragitul artist vorbește despre acest subiect care l-a pasionat…