Zonele aglomerate, preferatele hoților. Aveți grijă la buzunare și poșete! Fie ca mergeți la cumparaturi ori la evenimente publice precum concerte ori Targul de Craciun, polițiștii locali va sfatuiesc sa fiți atenție la obiectele personale. Locurile aglomerate in care se aduna sute sau chiar mii de persoane reprezinta cea mai buna ocazie pentru hoți sa-și faca „meseria”. De asemenea, trebuie sa aveți o atenție sporita și in mijloacele de transport in comun. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

