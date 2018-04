Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au reținut un barbat de 45 de ani, din București, suspectat ca, în urma cu o saptamâna, a incendiat opt mașini în Capitala. Barbatul a fost prins la o saptamâna de la incendierea autoturismelor. În acest interval, Poliția Capitalei a cerut sprijinul populației…

- Toate scolile, gradinitele si liceeele din Bucuresti vor fi inchise vineri din cauza conditiilor meteo, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea. Edilul a sustinut ca este o decizie responsabila, pe care si-o asuma, "din dorinta de a nu-i expune pe copii unor fenomene meteo extreme". "In…

- PROGNOZA METEO BUCURESTI, 18.03.2018 ORA 12 - 19.03.2018 ORA 08 Vremea se va raci accentuat. Temperatura aerului va continua sa scada, astfel ca minima nopții se va situa in jurul valorii de -5 grade. Cerul va fi noros si vor fi precipitatii, moderate cantitativ, la inceput sub forma de ploaie…

- Joi, 1 martie, cand termometrele aratau -16 grade Celsius in București, doi barbați se plimbau la bustul gol prin Herastrau. Femeile care au trecut prin parc in dupa-amiaza zilei de ieri au avut parte de un altfel de marțișor. Indivizii s-au plimbat nestingheriți, ca intr-o drumeție pe munte in care…

- Circulatia rutiera este restrictionata vineri, in București, pe str. Luterana, intre str. Stirbei Voda si str. General Berthelot, din cauza unei avarii la reteaua de apa, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- "De-a lungul anilor, am fost martor la multe episoade in care adevarul a fost acoperit de minciuni si imi pare rau sa observ ca mai exista politicieni care chiar nu mai au niciun scrupul. De dimineata, un cetatean mi-a spus ca fostul ministru al educatiei, Ecaterina Teodorescu, cunoscuta ca ministrul…

- Ecaterina Andronescu, despre protestele din 20 ianuarie. Ecaterina Andronescu, senatoare și vicepresedinte al Partidului Social Democrat (PSD), a precizat la un post de televiziune, legat de protestele din seara zilei de sambata, 20 ianuarie, ca daca ele transmit un mesaj in exterior ca Romania este…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, miercuri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.