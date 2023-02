ZONA VIȘEU – Se intervine pentru salvarea vieții unei femei de 75 de ani Acțiune Salvamont in aceasta dimineața in zona Valea Porcului din Vișeu de Sus. Echipa de suport a Salvamont Maramureș a fost solicitata pentru extragerea dintr-o zona greu accesibila a unei femei de 75 de ani care prezenta probleme grave de sanatate. Dupa ce vorr ajunge la femeie, salvatorii montani vor transporta persoana pe o distanța de 2,5 km cu ajutorul targii UT 2000+. Vom reveni Dragoș HOJDA The post ZONA VIȘEU – Se intervine pentru salvarea vieții unei femei de 75 de ani appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

