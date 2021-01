Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Zoe Kravitz, fiica muzicianului Lenny Kravitz, a depus actele de divort dupa 18 luni de cand s-a casatorit cu actorul Karl Glusman, potrivit news.ro. Starul din „Big Little Lies”, in varsta de 32 de ani, a depus cererea de divot pe 23 decembrie, potrivit People. Un reprezentant…

- Pe langa vedetele care și-au anunțat divorțurile la inceputul anului, pandemia de COVID-19 pare sa fi fost un test pe care multe alte cupluri faimoase, din Romania și de peste Ocean, nu au reușit sa-l treaca. In timp ce pe unii i-a unit mai mult perioada de izolare, alții s-au convins ca nu pot sta…

- Pandemia a pus la grea incercare relatiile de cuplu, cu o carantina care in unele tari a depasit o suta de zile. In acest context, relatiile din unele cupluri s-au intarit, in timp ce pentru altele a reprezentat sfarsitul drumului impreuna si cai separate. Potrivit expertilor, autoizolarea…

- Artiștii sunt prieteni de ani buni, iar de curand au devenit un cuplu, a confirmat o sursa pentru People . Rihanna are un nou iubit. Sunt prieteni de mai bine de 7 ani Rihanna (32 de ani) formeaza un cuplu cu rapperul A$AP Rocky (32 de ani). Artiștii sunt prieteni de mai bine de 7 ani. In anul 2013,…

- Actorul Matthew Perry, cunoscut din serialul „Friends”, s-a logodit cu Molly Hurwitz, despre care spune ca este „cea mai minunata femeie de pe fata pamantului”. Matthew Perry, in varsta de 51 de ani, celebru pentru rolul lui Chandler din serialul de comedie „Friends”, i-a cerut mana iubitei sale, agentul…

- Diagnosticat cu COVID-19, fiul lui Diego Maradona a aflat despre decesul tatalui sau in spitalul Cotugno din Napoli, informeaza Mediafax.Imediat dupa ce a aflat vestea din presa argentiniana, Diego Armando Maradona Sinagra, 34 de ani, a trecut rapid prin toate procedurile birocratice obligatorii pentru…