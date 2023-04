Zodiile în care se nasc oameni speciali - calități de lider, succes pe toate planurile! Iata care sunt cele trei zodii magice ale horoscopului și de ce sunt incluse in aceasta lista!TaurNativii zodiei Taur ii impresioneaza pe toți din jur cu puterea lor magica de a depași obstacolele pe care destinul li le presara in cale. Au o putere interioara incredibila, astfel ca nu se dau batuți nici macar in cele mai grele momente din viața lor. Atunci cand cei dragi au nevoie de ei, reprezentanții acestei zodii de Pamant le ridica moralul și ii fac sa priveasca lumea din jur intr-un mod mai bun. Efectele asupra psihicului lor sunt atat de intense, incat parca ar fi baut o loțiune cu puteri… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii Coaliției și cei ai Opoziției s-au ironizat și atacat in timpul dezbaterilor pentru votarea din plenul Senatului a legii pensiilor speciale, PSD declarandu-se mulțumit de proiect, in timp ce USR a evidențiat ca a fost ratata reforma.

- Pe de alta parte, mulți oameni fac aceasta uriașa declarație inainte sa și simta acest lucru pentru partenerul de viața, iar astrologia ne spune ca ei se afla predominant in una din cele 5 zodii enumerate mai jos. Afla care sunt acestea și ce le motiveaza sa spuna „te iubesc” inainte sa simta.GemeniiCa…

- Cele șase semne zodiacale au un temperament insuportabil. Ii pot innebuni pe cei din jurul lor cu comportamentul lor. BerbecBerbecilor, in timpul unei certuri, nu le pasa de ceea ce spun. Sunt complet indiferenți la ceea ce simt oamenii atunci cand incep sa-i umileasca și sa-i insulte. In plus, de cele…

- Luna februarie este una speciala pentru zodii. Carțile de tarot arata succes pe plan profesional și financiar pentru mai mulți nativi ai zodiacului. Care sunt zodiile care se vor bucura de succes luna aceasta.

- Doi oameni au fost prinsi sub un mal de pamant, joi, in judetul Constanta. Ei au fost scosi de martorii la incident, dar sunt inconstiente, informeaza News.ro. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina, joi, in localitatea Piatra, dupa ce doua persoane au fost suprinse…

- Filmul de pe Netflix care a batut toate recordurile. Reprezentanții platformei de streaming prevedeau inca din perioada lansarii filmului de acțiune succesul de care urma sa se bucure. Materialul a fost vizionat de cel puțin 99 de milioane de oameni, potrivit cifrelor de audiența privind cele mai populare…

- USR a solicitat demisia lui Lucian Bode din funcția de ministru al Afacerilor Interne, dupa ce Comisia de Etica a UBB ca teza de doctorat a acestuia este „profund viciata”. Reprezentanții USR au protestat, vineri, la Ministerul Afacerilor Interne și la Palatul Cotroceni cu bannere cu mesajele „Șeful…

- La Spitalul „Sf. Spiridon" se afla sase cazuri sociale care au fost internate in perioada sarbatorilor si care au nevoie de un loc unde sa primeasca ingrijirile necesare. Este vorba despre persoane cu varste intre 50 si 70 de ani, fara venituri si fara casa, care nu se pot deplasa singure si care ar…