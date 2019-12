ZODIAC CHINEZESC 2020. Cum vor fi afectate zodiile în Anul Şobolanului Alb de Metal. Horoscop chinezesc 2020 pentru fiecare zodie otrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc celor care vor incerca sa-și atinga scopul prin metode oneste. Urmeaza anul 2020, iar omenirea este gata sa pașeasca intr-o noua perioada istorica. Potrivi calendarului oriental, Șobolanul de Metal il va inlocui pe pedestal pe Mistrețul de Pamant și va deschide un nou ciclu astrologic de 12 ani. In plan global se considera ca de modul in care va incepe noul ciclu va depinde viitoarea strategie a dezvoltarii intregii civilizații. In primul rand, ne preocupa problemele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 care în conformitate cu calendarul chinezesc este al Șobolanului Alb de Metal promite noroc tuturor celor care își vor realiza visele prin metode oneste. Potrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc…

- Horoscopul chinezesc 2020 va aduce multe transformari și schimbari neașteptate. Dupa Cainele de Pamant (in 2018) și Mistrețul de Pamant (in 2019), din data de 26 ianuarie 2020 intram in anul Șobolanului de Metal, care va dura pana pe 11 februarie 2021. Anii și perioadele Șobolanului 24.01.1936…

- Ziarul Unirea Zeci de voluntari din Sebeș decoreaza casuțe de turta dulce pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer si cateva familii nevoiase Zeci de voluntari din Sebeș, Alba s-au transformat in patiseri pentru a aduce in prag de sarbatori o raza de soare in sufletele copiilor nevoiași. Coc de zor sute…

- O balena alba a fost filmata zilele trecute in timp ce joaca rugby in ocean. In imaginile devenite virale pe rețelele de socializare se vede cum aceasta urmareste mingea cu privirea, apoi se scufunda si o returneaza barbatului ca jocul sa continue. Experții sugereaza ca balena ar putea fi Hvaldimir,…

- Un barbat care ar fi traversat Splaiul Independentei din Capitala pe culoarea rosie a semaforului a fost amendat dupa ce l-a injurat pe politistul care-i solicitase sa se legitimeze potrivit Agerpres "Marti, in jurul orei 15,50, un agent de politie din cadrul Brigazii Rutiere, in timp ce se afla…

- Pe drumurile naționale vor fi instalate garduri de protecție cu role, care potrivit specialiștilor CNAIR vor amortiza șocul in caz de accident și vor ajuta la stabilizarea mașinii pe carosabil fara mari stricaciuni. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere testeaza timp de un an…

- Un tanar de 28 de ani a fost prins in flagrant, in noaptea de duminica spre luni, in timp ce se pregatea sa dea o spargere la un magazin din Cugir. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 octombrie 2019, in jurul orei 04.45, polițiștii Compartimentului Investigații Criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir…

- Un barbat de 49 ani, din com. Pojorata, in timp ce conducea ansamblul de vehicule format din autoutilitara si semiremorca, pe str. Mihai Eminescu din Campulung Moldovenesc, avand directia de deplasare Suceava spre Vatra Dornei, a oprit la semaforul electric situat la intersectia cu str. Dimitrie Cantemir,…