O zodie din horoscop trebuie sa se pregateasca pentru o perioada de coșmar, deoarece va avea cel mai mult ghinion in luna septembrie. Deși in fața nativilor vor aparea obstacole peste care vor putea sa treaca, tensiunile și presiunea ii vor aduce inainte de impas. In timp ce alte zodii vor trai momentul vieții lor, ei vor avea de suferit.