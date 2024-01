„Zmeura de Aur” 2024: o sărbătoare a filmelor proaste și a interpretărilor actoricești îndoielnice Sezonul premiilor este in toi, lumea cinematografiei se pregatește pentru un alt eveniment așteptat cu interes, și anume Premiile „Zmeura de Aur” (Golden Raspberry), cunoscute sub numele de „Razzies”. Aceasta ceremonie anuala iși propune sa (dez)onoreze cele mai puțin reușite filme și cele mai slabe interpretari actoricești ale anului, aducand in prim-plan eșecurile cinematografice. Nominalizarile pentru cea de-a 44-a ediție a „Razzies” au fost date publicitații recent, aducand in prim-plan un amestec amuzant și dezamagitor de filme care au starnit critici aprinse și au lasat publicul cu un gust… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nominalizat film la Razzie Awards/ Zmeura de Aur este "Expend4bles", cea de-a patra parte a francizei de actiune fiind sub asteptari din punct de vedere critic. Acesta a primit sapte nominalizari la cea de-a 44-a editie a premiilor care „apreciaza” cele mai neinspirate pelicule sau interpretari,…

- Școala Gimnaziala „Eftimie Murgu” din Lugoj a gazduit miercuri, 17 ianuarie, intrecerile fazei județene a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la tenis de masa – gimnaziu. Au participat 16 elevi (7 fete și 9 baieți) de la urmatoarele unitați de invațamant din Timiș: Școala Gimnaziala “Eftimie…

- Universal Pictures s-a clasat pe primul loc in topul studiourilor cu cele mai mari incasari la box-office in 2023, potrivit revistei Variety, citata de agenția news.ro. Portofoliul companiei – o gama de 24 de filme care a inclus „The Super Mario Bros. Movie”, „Oppenheimer” si „M3GAN” – a adunat 4,907…

- Guvernul a aprobat joi, 21 decembrie, un ajutor de urgenta pentru familia lui David, elevul de 17 ani mort la Odorheiu Secuiesc, dupa ce internatul s-a prabușit peste el, respectiv pentru cele trei fete ranite in tragedia de pe 18 decembrie.Guvernul a aprobat alocarea sumei de 915.500 lei pentru sprijinirea…

- Actorul Jonathan Majors a fost gasit vinovat de agresarea fostei iubite si exclus din filmele Marvel. El a fost achitat pentru alte doua acuzatii, a anuntat presa americana. Actorul de 34 de ani, care a jucat in „Creed III” si care l-a interpretat pe Kang in seria Marvel Studios (Disney), a fost gasit…

- Andreea Mantea, in varsta de 37 de ani, a publicat primele imagini din casa cu etaj pe care a construit-o in urma cu ceva timp. Vedeta și fiul ei, in varsta de 8 ani, locuiesc acum intr-o casa cu etaj pe care prezentatoarea TV a mobilat-o și utilat-o dupa bunul plac.Casa Andreei Mantea are un living…

- Iuliana Tudor a anunțat, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca mama ei s-a stins din viața pe 8 noiembrie. „A fost o femeie cu totul speciala”, a scris prezentatoarea de la TVR 1, in mesajul ei. „Cu adanca tristețe va transmit ca mama mea s-a stins din viața pe 8 noiembrie, de Sfinții Arhangheli…

- „Ne-am simtit usurati sa vedem ca este in viata si ca o vedem, pentru ca, pana astazi, nu stiam niciun detaliu", a declarat, intr-o conferinta de presa, Ramos Aloni, tatal ostaticei de orginie romana, relateaza The Times of Israel.Tatal femeii care este ținuta ostatica de Hamas s-a nascut in Romania…