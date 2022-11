Stiri pe aceeasi tema

- Abordarea LEADER inseamna inițiativele comunitații finanțate și puse in practica. In mod real fiecare GAL (grup de acțiune locala) este o miniagenție de plați, un miniAFIR. Rolul GAL-urilor va deveni și mai important in viitoarea perioada de programare. Ne face placere sa va prezentam un proiect derulat…

- „Fie și prin aceasta zestre ințelegem ca da, exista un viitor, exista o reala speranța catre o redeșteptare a romanilor, spre aducere-aminte de cei doi voievozi care au anticipat ca omenirea se va reintoarce cu fața catre tot miracolul de sub ochii ei ca și spre cel de dincolo de vedere, catre Marea…

- Se scrie istorie in educatia medicala in judetul nostru. Prima promotie de studenti ai extensiei UMF "George Emil Palade" din Targu-Mures isi incep studiile la Bistrita. Incepand de astazi, 100 de tineri harnici si dornici, vor putea sa studieze specializarea asistenta medicala generala, alaturi de…

- Un grav accident rutier s-a petrecut la Rodna, cu puțin timp in urma. In accident se pare ca sunt implicați 7 copii și doi adulți. Un grav accident a fost semnalat in urma cu puțin timp, la Rodna. La fața locului au intervenit doua echipaje de Prim Ajutor, un echipaj de la Ambulanța și unul de Terapie…

- Federatia Chinologica Internationala si Asociatia Chinologica Mures organizeaza, de vineri pana duminica, cea mai mare expozitie chinologica din Romania, compusa din trei expozitii internationale, „Mures Dog Show", „Dracula Dog Show" si „Transilvania Dog Show", la care participa peste 900 de caini din…

- La data de 26 august 2022, in jurul orei 17,50, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un barbat de 32 de ani, din orașul Borșa, județul Maramureș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Drumul Sibiului din Sebeș, avand permisul de conducere reținut. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt…

- In localitatea Rodna, din cauza condițiilor meteo nefavorabile: rupere de nori viituri pe paraul Anieș, nu va ajunge apa la capetele de rețea, tratarea apei fiind ingreunata. O sa rezolvam acest incident, cat mai urgent posibil! Mulțumim de intelegere! In urma manevrelor executate pe rețeaua de distribuție…

- La data de 11 august 2022, polițiștii din Zlatna au identificat și reținut, pe raza orașului Zlatna, un barbat de 33 de ani, din Zlatna, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat, de Judecatoria Dragașani, la executarea unei pedepse privative de libertate…