Cu sase goluri in noua aparitii in Serie A in acest sezon, Zlatan Ibrahimovic continua sa straluceasca pe teren in ciuda celor 40 de ani. Cu toate acestea, cariera sa s-ar fi putut incheia in aceasta vara, asa cum a dezvaluit in noua sa autobiografie "Adrenalina, povestile mele", care va aparea in ianuarie in Franta, scrie eurosport.fr, arata Agerpres.

Intr-adevar, internationalul suedez spune ca si-a oferit serviciile lui Nasser Al-Khelaifi pentru a-l inlocui pe Leonardo in functia de director sportiv, la cinci ani dupa ce a parasit clubul din capitala Frantei.

"L-am sunat pe…