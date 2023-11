Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica Timișoara și-a facut o tradiție din a-și onora, la implinirea varstei de 80 de ani, marii profesori, care au inspirat generații intregi de studenți, dar și de colegi mai tineri, care au avut rezultate deosebite și in planul cercetarii. Ultimul din lunga lista de astfel de profesori…

- Roxana Puia, Marketing Director Asociația Environ, a vorbit la retailArena 2023 despre provocarile momentului in domeniul sustenabilitații, mai ales in ce privește deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Companiile ar trebui sa iși asume ce inseamna responsabilitatea extinsa…

- Soția barbatului cu dubla cetațenie, israeliana și romana, rapit de Hamas, a ajuns duminica in Romania. „Sper și ma rog, cu sprijinul poporului roman și al autoritaților romane ca vom primi informații importante despre Tal”, a declarat Ella Chaimi, la sosire, relateaza Hotnews.ro.Familia babatului nu…

- Parintele protopop de Onești, Ioan Bargaoanu, a fost sarbatorit de credincioșii din comuna Manastirea Cașin și din localitațile invecinate, dar și din județ, cu ocazia aniversarii zilei sale de naștere, 8 octombrie. Evenimentul a avut loc la superba Biserica „Sfantul Simeon Noul Teolog”, pe care o parintele…

- Știm deja ca Romania este o țara frumoasa, cu peisaje pitorești pe care strainii adora sa le priveasca și, ori de cate ori ne viziteaza țara, revin pentru a se bucura din nou de aerul curat și frumusețea naturii. In acest articol vom vorbi despre o zona din țara noastra unde pare ca timpul a stat in…

- Ancheta a polițiștilor de frontiera in cazul unor indieni și pakistanezi, in Timiș. Aceștia au venit in Romania cu vize de munca insa nu planuiau sa ramana aici. Au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Serbia pentru a ajunge in vestul Europei.

- Imagini cu Castelul Peleș sunt afișate pe autobuze turistice care circula pe strazile din Paris, pe perioada Cupei Mondiale la Rugby, intr-o campanie derulata de Ministerul roman al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pentru promovarea destinațiilor turistice din Romania.

- In urma cu ceva timp, Irinel Columbeanu a mers in America, la fiica lui, Irina, pe care nu o mai vazuse de 5 ani. Aceasta locuiește alaturi de mama ei și iubitul acesteia, inca din 2018. Fostul afacerist a dezvaluit ce atitudine a avut fosta soție, Monica Gabor și Mr. Pink, atunci cand s-au intalnit.Timp…