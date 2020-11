Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii. "Astazi, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, cinstim și onoram faptele de vitejie ale camarazilor noștri, care, prin profesionalismul, curajul și dedicarea dovedite…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 11 noiembriea, un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații. Klaus Iohannis si-a exprimat regretul pentru ca anul acesta nu s-a putut organiza un eveniment special cu ocazia zilei veteranilor din teatrele de operatii. „Astazi,…

- La data de 11 noiembrie este marcata Ziua Veteranilor. Anul acesta, la Monumentul Eroilor cazuti in Teatrele de Operatii si pe teritoriul Romaniei din Capitala, ceremonia se va desfasura fara public.Cu prilejul Zilei Veteranilor, in Bucuresti si in garnizoanele in care exista unitati militare ce au…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut joi in mesaj catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara in Teatrul de Operatii din Afganistan, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului a adaugat ca viata niciunuia dintre militari nu este in pericol si este permanent informat…

