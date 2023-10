Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO| Ziua vanatorului și pescarului ediția 2023, sarbatorita la Ciugud: Preparate din vanat, bauturi de casa și spectacol al solistei Georgeta Pluta FOTO VIDEO| Ziua vanatorului și pescarului ediția 2023, sarbatorita la Ciugud: Preparate din vanat, bauturi de casa și spectacol al solistei Georgeta…

- Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia iși continua tradiția de promovare a sportului și descoperire a tinerilor talente atletice, iar ieri, elevii claselor a IX-a au dat startul competiției interne „Crosul Bobocilor”. Evenimentul a adunat laolalta bobocii colegiului, care au avut ocazia…

- Performanța excepționala obținuta de David Chiorean, la competiția „Trofeul Marc – Ediția de Toamna”, desfașurata la Cluj Napoca in perioada 16-21 septembrie 2023. David și-a pus in valoare talentul și abilitațile remarcabile intr-un tablou eliminatoriu in cadrul competiției. Luptand cu pasiune și determinare,…

- In fiecare an, la 31 august, romanii sarbatoresc Ziua Limbii Romane care a fost instituita prin Legea nr. 53/2013, publicata in Monitorul Oficial la 19 martie 2013. Legea prevede ca „Ziua Limbii Romane poate fi marcata de catre autoritațile și instituțiile publice, inclusiv de reprezentanțele diplomatice…

- Liga 5, ediția 2023/2024, cu 27 de echipe, repartizate in doua serii | S-a stabilit programul turului In Liga 5, ediția 2023/2024 vor activa 27 de echipe, repartizate in doua serii, conform informațiilor furnizate de Asociația Județeana de Fotbal Alba. Noutațile se numesc Unit Alba Iulia, Recolta Craciunel…

- In perioada 18-20 august 2023, pasionații de volei pe plaja iși dau intalnire la Alba Iulia la cea de a opta ediție a competiției Alba Carolina Beach Volleyball Tournament. Locația de desfașurare este Astoria Pool Park, complexul deținand unul dintre puținele terenuri de volei pe plaja din Transilvania…