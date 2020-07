Ziua şi recordul de infectări: 1.112 cazuri noi S-a inregistrat un nou record, joi, in privința noilor cazuri de COVID-19 in Romania, in ultimele 24 de ore fiind confirmate 1.112 persoane infectate și 25 de decese, potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Pana joi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre ei, 24.862 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.787 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.112 cazuri noi de persoane… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

