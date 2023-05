Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de 18 ani a intrat cu o arma de tip airsoft intr-o școala din Sovata, județul Mureș. Profesorii au sesizat Poliția. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, marti, ca politistii din statiunea Sovata au fost sesizati, de catre reprezentantii unei unitati de invatamant…

- Un tanar de 16 ani a fost prins de jandarmi cu un cuțit de tip briceag in incinta unui liceu din Craiova. Miercuri dupa-amiaza, elevul a intrat in curtea liceului, iar jandarmii care se aflau in curte l-au controlat și au gasit briceagul asupra sa. Oamenii legii i-au confiscat cuțitul și au anunțat…

- Inspectoratul de Politie Judetean Arad a anuntat ca a fost stabilita identitatea cadavrului gasit in raul Mures, in Ungaria, in zona localitatii Mako, acesta fiind baiatul declarat disparut dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat, in 30 aprilie. ”In seara zilei de 9 mai a.c., in urma…

- Poliția de Forntiera a prins, la vama Negru Voda, un ucrainean care incerca sa intre in Romania cu 1.200 de pistoale cu gaz, ambalate in cutii de carton. Barbatul a declarat ca armamentul trebuia transportat pentru o firma din Ucraina. Barbatul de 54 de ani conducea un camion inmatriculat in Ucraina…

- O femeie de 47 de ani, din judetul Giurgiu, a fost retinuta dupa ce a intrat intr-o scoala din localitatea Fratesti, in timpul cursurilor, si a lovit doua eleve. Femeia este mama altui elev, iar incidentul s-a produs pe fondul unor neintelegeri mai vechi. Inspectoratul de Politie Judetean Giurgiu a…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova a anunțat, duminica, ca a refuzat intrarea in țara pentru 182 de cetațeni straini. Despre unul dintre ei spune ca este membru al gruparii de mercenari ruși Wagner. In ultimele sapte zile, 182 de straini si 46 de mijloace de transport care au vrut sa intre in…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova a anunțat, duminica, ca a refuzat intrarea in țara pentru 182 de cetațeni straini. Despre unul dintre ei spune ca este membru al gruparii de mercenari ruși Wagner. In ultimele sapte zile, 182 de straini si 46 de mijloace de transport care au vrut sa intre in…

- Hoții au intrat in Primaria Slatina și au furat seiful Direcției Economice, care era insa gol. Poliția Olt anunța ca in joi, jurul orei 07.00, Inspectoratul de Poliție Județean a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns, prin efracție, in sediul unei instituții…