Ziua Satului Turnu 2023

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe Bulevardul Revoluției, langa Segafredo. Un barbat care a traversat neregulamentar strada a fost lovit de o tanara de 17 ani care conducea o motocicleta. La fața locului au sosit doua ambulanțe. Barbatul a fost transportat la spital. Tot la spital…

- In aceasta noapte, in județul Arad au avut loc șase cutremure. Primul, a fost de 4,9 grade și a avut loc la ora 20:46:42, la o adancime de 2 kilometri, la Frumușeni. Au urmat alte cinci cutremure pana dimineața. Cel de-al doilea a avut loc la 22:55:26 și a fost de 4,3 grade, la o […] The post Se scutura…

- In aceasta seara, la ora 20:46:43 a avut loc un cutremur in județul Arad. Epicentrul a fost in apropiere de Lipova, la 12 kilometri. Cutremurul a avut magnitudinea de ML 4.6 și adancimea de 15 kilometri. A fost resimțit in municipiul Arad și in tot județul. „Pana in acest moment nu avem apeluri privind…

- O școala și un liceu din orașul Pecica vor fi dotate cu bani obținuți prin programul PNRR. Valoarea finanțarii este de peste 3 milioane lei „Un nou proiect caștigat, in beneficiul elevilor din orașul Pecica! Am obținut peste trei milioane de lei pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente…

- Doi barbați au jefuit duminica dimineața o sala de jocuri din orașul Chișineu Criș. Unul dintre cei doi a intrat in sala inarmat cu un pistol și i-a culcat la pamant pe doi clienți și casierul care se aflau in incinta. Cei doi au furat 7500 lei și au reușit sa dispara. „In dimineața zilei […] The post…

- Primaria Orașului Pecica, Consiliul Local și Casa de Cultura „Doru Ioan Petescu” marcheaza 19 ani de la momentul ridicarii la rangul de oraș cu un program cultural-artistic variat. Evenimentul va fi completat de Festivalul de Etnie Roma, organizat in cadrul proiectului „Creșterea incluziunii si abilitarii…

- O barca s-a scufundat dupa ce a trecut duminica de la Semlac la Periam port. Un copil a murit, tatal și unchiul lui, dar și doi verișori, copii, sunt disparuți, probabil decedați. Cele patru persoane, doi adulți și doi copii care au disparut in apele Mureșului sunt de negasit. Inspectoratul pentru Situații…

- Coloana de utilaje agricole a ajuns in Vama Varșand, iar traficul a fost complet blocat. Practic, agricultorii au blocat pentru un timp relativ scurt, accesul in Romania. Ei protesteaza impotriva cerealelor ieftine provenite din Ucraina, care le pun munca in pericol și ii duce la faliment. Prin blocarea…